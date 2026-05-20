राज्यभरातील केमिस्टांचा एकदिवसीय बंद; पुणे शहरातील मेडिकल दुकाने बंद, ऑनलाइन औषध विक्रीवर कारवाईची मागणी
महाराष्ट्रासह देशभरातील औषध विक्रेत्यांनी ऑनलाइन औषध विक्रीविरोधात संप पुकारला आहे. आपल्या काही मागण्यांसाठी मेडिकल स्टोअर्स चालकांनी आज मेडिकल स्टोअर्स बंद ठेवली आहेत.
Published : May 20, 2026 at 8:40 PM IST
पुणे: अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेतर्फे बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात आज एकदिवसीय औषध बंद पुकारण्यात आला. आज सकाळपासून पुणे शहरातील बहुतांश मेडिकल दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, अत्यावश्यक सेवा म्हणून रुग्णालयांमधील मेडिकल दुकाने सुरू ठेवण्यात आली असून गरजू रुग्णांसाठी हेल्पलाईनही सुरू करण्यात आल्याची माहिती केमिस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल बेलकर यांनी दिली.
देशव्यापी एकदिवसीय बंद पुकारण्यात आला : ऑनलाईन औषध विक्रीच्या विरोधात पुकारण्यात आलेल्या या बंदला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून शहरातील मेडिकल दुकाने तसेच औषध वितरकांनीही बंदमध्ये सहभाग घेतला आहे. यावेळी बोलताना अनिल बेलकर म्हणाले की, औषध व्यवसाय हा ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट 1945 अंतर्गत चालतो. मात्र, ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन औषध विक्री सुरू आहे. याच्या निषेधार्थ देशव्यापी एकदिवसीय बंद पुकारण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, या बंदमध्ये पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 15 हजार, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास 30 हजार केमिस्ट सहभागी झाले आहेत. शासनाने तातडीने ऑनलाईन औषध विक्री बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास भविष्यात बेमुदत बंद पुकारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
औषध प्रशासनाकडे ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात तक्रारी : रुग्णांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी रुग्णालयांबाहेरील काही मेडिकल दुकाने सुरू ठेवण्यात आली आहेत. तसेच अत्यावश्यक औषधांची गरज असलेल्या नागरिकांसाठी असोसिएशनमार्फत हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. आजपर्यंत अन्न व औषध प्रशासनाकडं ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात एक हजारांहून अधिक तक्रारी आणि पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करूनही कठोर कारवाई होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. ऑनलाइन औषध विक्री तत्काळ बंद करण्याबाबत शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
