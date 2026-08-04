सर्वात कमी दर असताना टीसीएसला डावलून दुसऱ्या कंपनीला काम; रोहित पवारांचा सीईटी परीक्षेवरून खळबळजनक आरोप
महाराष्ट्रातील सीईटी (CET) परीक्षेचे टेंडर कमी बोली लावणाऱ्या टीसीएस ऐवजी एका कंपनीला देऊन मोठा गैरप्रकार केल्याचा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवारांनी केला आहे.
Published : August 4, 2026 at 2:07 PM IST
मुंबई : देशामध्ये एकापाठोपाठ पेपरफुटीच्या घटना समोर येत आहेत. आधी नीट, टीईटी आणि आता महाराष्ट्रात होणाऱ्या सीईटी परीक्षासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या कंपनीनं मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते तथा आमदार रोहित पवार यांनी केला.
तरी पण टेंडर एड्युस्पार्क कंपनीला मिळालं : "ज्यावेळी कोणतीही परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनं होते. त्यावेळी भ्रष्टाचार होत नसल्याचा विश्वास पालकांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये असतो. मात्र, खासगी कंपनीला टेंडर मिळाल्यानंतर सीईटी परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाला आहे. खरं म्हणजे हे टेंडर कंपनीला मिळालं कसं? हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्याचं कारण म्हणजे लोवेस्ट टेंडरची बोली टीसीएस (TCS) कंपनीनं लावली होती. तरी देखील हे टेंडर eduspark या कंपनीला मिळालं. यामुळं नक्कीच यासाठी संबंधित खात्यातील अधिकारी आणि मंत्री जबाबदार आहेत," असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.
एड्युस्पार्क कंपनीनं कसं जाळ विनलं? : "बिहार सरकारनं एक इंटरनल इन्क्वायरी केली होती. कशाप्रकारे महाराष्ट्रामध्ये एड्युस्पार्क (eduspark) या कंपनीनं आपलं जाळ निर्माण केलं?. याची माहिती त्या अहवालामध्ये होती. मार्च 2026 मध्ये हा अहवाल महाराष्ट्राला मिळाला. मात्र, महाराष्ट्र सरकारनं अजून यावर कोणताही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. महाराष्ट्रामध्ये व देशभरामध्ये या कंपनीकडून आपलं जाळ निर्माण करण्याचं काम होत असल्याचं बिहारच्या अहवालामध्ये आलं आहे. बिहार सरकारनं हा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवला. मात्र महाराष्ट्र सरकारनं अजून यावर कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही," अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीसांवर आरोप नाही पण... : "एखादं सॉफ्टवेअर बनवून देण्याचं काम मिळणं सोपं नसतं. महाराष्ट्राला मदर ऑफ सॉफ्टवेअर असं म्हटलं जातं. असं असताना देखील एकाच कंपनीला हे काम मिळत आहे. महाराष्ट्रातील सात कॉन्ट्रॅक्ट एकाच कंपनीला मिळाले आहेत. यामध्ये नक्कीच मंत्री आणि अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा यामध्ये हात आहे. असा माझा आरोप नाही. मात्र, संबंधित खात्यातील मंत्र्यांचा आणि अधिकाऱ्यांची नक्कीच यामध्ये इन्व्हॉलमेंट आहे," असं आमदार पवार म्हणाले.
पुण्यामध्ये मोर्चा काढणार : संबंधित सीईटी घोटाळ्याविरोधामध्ये पुण्यामध्ये मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चामध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय झेंडा नसेल. तर मोर्चोमध्ये सर्वांच्या हातात केवळ तिरंगा असेल. याचबरोबर विविध विद्यार्थी संघटना आमच्या सोबत मोर्चामध्ये सहभागी होतील," अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली.
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