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'ECINet सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करा'- सीईओ एस. चोकलिंगम यांची वरिष्ठांकडे मागणी

महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडं ECINet बाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेसाठी राबविल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमधील महत्त्वाच्या त्रुटी अधोरेखित झाल्यात.

Maharashtra ECI
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 1:19 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 1:40 PM IST

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मुंबई- निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याचे आरोप होत असताना मोठी घडामोड घडत आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडं ECINet सॉफ्टवेअरबाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे. त्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेसाठी राबविल्या जाणाऱ्या या सॉफ्टवेअरमधील महत्त्वाच्या त्रुटी समोर आल्या आहेत.

एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा सुरू असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम यांनी ECINet सॉफ्टवेअरच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) कायद्यानुसार प्राप्त असलेले अधिकार प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत वापरता यावेत, यासाठी त्यांनी ECINet मध्ये बदल करण्याची मागणी त्यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत कशामुळे झाला वाद?केंद्रीय निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेदांमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या 10 महिन्यांत दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत, अशी माहिती समोर आली. विशेष म्हणजे, एसआयआरच्या मुद्द्यावरून हे मतभेद झालेत.

सीजेपी मुंबईत 2 ऑक्टोबरला करणार आंदोलन- मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजीपेसह विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. सीजेपीचे (CJP) संस्थापक अभिजित दिपके यांनी 2 ऑक्टोबरला जेल भरो आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी न दिल्यांनी त्यांनी गांधी जयंतीच्या दिवशी जेल भरो आंदोलन करणार असल्याचे 27 ऑक्टोबरला जाहीर केलं.

विरोधक ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही- काँग्रेसनं देशभरात अनेक शहरात ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन केलं आहे. नुकतेच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील सोशल मीडियावर पोस्ट करुन निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला आहे. इतर 2 आयुक्तांनी मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं लेखी म्हटलाचं राज ठाकरेंनी पोस्टमध्ये नमूद केला. निवडणूक आयोगाविरोधात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा एकत्रित मोर्चा हा येत्या 4 ऑक्टोबरला मुंबईत होणार आहे. "मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मोदी आणि शाहांचे धुणी-भांडी करत आहेत. ते भाजपाला मदत करतायेत. सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशही यात सहभागी आहेत", असा गंभीर आरोप संजय राऊतांनी 27 सप्टेंबरला केला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हटलं?- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी म्हटलं की, तीनही आयुक्तांनी सांगितलं आहे की एसआयआरसह (SIR) सर्व प्रक्रिया एकमतानं झालेल्या आहेत. यामध्ये कुठेही मतांतर नाही. कॅबिनेट सेक्रेटरीकडे गेलेले पत्र हे कोणत्याही धोरणावरचे पत्र नसून, डेप्युटेशनवर झालेल्या नियुक्तीशी संबंधित पत्र आहे. मात्र, जणू काही मतभेदांमुळे हे पत्र पाठवल्याचा संभ्रम निर्माण करण्यात आला आहे.

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Last Updated : September 29, 2026 at 1:40 PM IST

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MAHARASHTRA ECI
CEO MAHARASHTRA ON ECINET
S CHOCKALINGAM ON SIR UPDATE
MAHARASHTRA SIR

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