कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि डम्पिंग मुक्त शहरे 'महाराष्ट्र सीबीजी धोरण 2026' ठरणार गेमचेंजर!
'महाराष्ट्र सीबीजी धोरण 2026' (Maharashtra CBG Policy) मुळं शहरे डम्पिंग ग्राउंडमुक्त होण्यासोबतच सेंद्रिय कचऱ्यापासून ऊर्जेची निर्मिती होणार असल्यानं हे धोरण राज्यासाठी 'गेमचेंजर' ठरणार आहे.
Published : October 13, 2026 at 9:00 PM IST
मुंबई : राज्यातील शहरांना भेडसावणारी कचऱ्याची उग्र समस्या, शहरांच्या वेशीवर उभे राहिलेले दुर्गंधीयुक्त डम्पिंग ग्राऊंड्स आणि वाढते प्रदूषण या सगळ्यावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. 500 कोटी रुपयांच्या निधीसह घोषित करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र सीबीजी धोरण 2026’ (Maharashtra CBG Policy) राज्याला कचरामुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या धोरणांतर्गत नागरी कचरा आणि शेतातील उरलेल्या कचऱ्यापासून (शेतकचरा) थेट ऊर्जा तयार केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या संदर्भात टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश दिल्याने ही महाराष्ट्रसाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.
सेंद्रिय खतही तयार करता येऊ शकते : शहरांमध्ये दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला कचरा निर्माण होतो. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकांना मोठा खर्च करावा लागतो. या कचऱ्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून त्यातून जैववायू आणि पुढे सीबीजी इंधन तयार करता येते. प्रक्रियेनंतर उरणाऱ्या पदार्थांपासून योग्य गुणवत्तेचे सेंद्रिय खतही तयार करता येऊ शकते. त्यामुळं कचऱ्याचं प्रमाण कमी करण्यासोबतच त्यातून आर्थिक मूल्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांमध्ये सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुण्यातील हिंजवडी आणि चाकण परिसराचाही विचार केला जाणार आहे.
डम्पिंग ग्राऊंड्स होणार : शहरांमध्ये दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागतो. नव्या धोरणानुसार, कचरा आणि कृषी अवशेष यांच्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून सीबीजी वायू आणि उच्च गुणवत्तेचे सेंद्रिय खत तयार केले जाईल. यामुळं शहरांतील दुर्गंधीयुक्त डम्पिंग ग्राऊंड्स पूर्णपणे नष्ट होऊन राज्य खऱ्या अर्थाने ‘डम्पिंग-मुक्त’ होण्यास मदत होईल.
क्लस्टर पद्धतीनं प्रकल्प उभारणी : शहरांमधील जागेची टंचाई लक्षात घेऊन जवळच्या शहरांचा समावेश करून ‘क्लस्टर’ पद्धतीनं प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात कचऱ्याचं प्राथमिक वर्गीकरण करून शहराबाहेरील योग्य ठिकाणी त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. तसेच, गॅस पाईपलाईनच्या जवळ प्रकल्प उभारल्यास इंधनाच्या वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होणार आहे.
खर्च कमी करण्याचं आव्हान : सीबीजी प्रकल्पांमुळं कचरा उचलणं आणि त्याची विल्हेवाट लावणं यावरील महापालिकांचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, पुरेशी जागा, तंत्रज्ञानाची निवड आणि प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या गॅसला बाजारपेठ उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. राज्याच्या 500 कोटी रुपयांच्या सीबीजी धोरणातून किती प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
सीबीजी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा : मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) कचऱ्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी आयोजित उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कचरा व्यवस्थापन आणि प्रस्तावित सीबीजी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज, स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक नवनाथ वाठ, बीपीसीएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक इंद्रजित सिंग उपस्थित होते.
राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत धोरण : हे नवे सीबीजी धोरण केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशन (नागरी), सतत (SATAT) आणि गोवर्धन (GOBARdhan) या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत आहे. यामुळे शहरांमधील डम्पिंग ग्राउंड्स पूर्णपणे नष्ट करण्यास आणि अश्मीभूत इंधनाला पर्यावरणपूरक स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल. कचऱ्याचे प्रमाण, जागेची उपलब्धता, तंत्रज्ञान आणि गॅस पाइपलाइनचे अंतर विचारात घेऊनच प्रकल्पांचे नियोजन करावे. तेल कंपन्या, खाजगी क्षेत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सहभागातून ही अंमलबजावणी होईल. यामुळं महापालिकांचा कचरा उचलण्यावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचेल आणि राज्य खऱ्या अर्थाने कचरामुक्त होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
कोट्यवधींची बचत : महापालिकांचा कचरा उचलणं आणि विल्हेवाट लावण्यावर होणारा प्रचंड निधी वाचेल.
आरोग्य व पर्यावरण सुधारणा : डम्पिंग ग्राऊंड्स नष्ट झाल्याने आसपासच्या नागरिकांचे आरोग्य सुधारेल.
शेतकऱ्यांना फायदा : कृषी कचऱ्याला मूल्य मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न व सेंद्रिय खत उपलब्ध होईल.
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