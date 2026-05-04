बंगालच्या निकालावर शंका घेणारे विरोधक हे 'रडके लोक', मंत्री आशिष शेलार यांची टीका

सोमवारी मुंबईत मंत्री आशिष शेलार यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

आशिष शेलार यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 4, 2026 at 2:20 PM IST

मुंबई : बंगालमध्ये लागलेल्या निकालाचं आत्मचिंतन न करता बहाणेबाजी करणाऱ्या लोकांना मी रडके लोक म्हणतो, अशी घणाघाती टीका मंत्री आशिष शेलार यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर केली. तसंच संजय राऊत यांनी आता आत्मचिंतन करावं, असंही मंत्री आशिष शेलार म्हणाले. सोमवारी मुंबईत मंत्री आशिष शेलार यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

ममतांच्या कूशासनाला जनता कंटाळली होती : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक निकालाचं चित्र आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागलं आहे. या निवडणुकीत भाजपानं मोठी मुसंडी घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. 190 हून अधिक जागांवर भाजपा आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यामुळं गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या ममता बॅनर्जी यांचं तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आता पराभवाच्या छायेमध्ये आल्याचं पाहायला मिळत आहे. यावर बोलताना मंत्री आशिष शेलार यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत स्थानिक पश्चिम बंगालच्या भाजपा नेत्यांचं व कार्यकर्त्यांचं भरभरून कौतुक केलं. यावेळी ते म्हणाले की, "बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा तंबू आम्ही उघडून टाकला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या कूशासनाला बंगालची जनता कंटाळली होती. त्यांचा हा पराभव आहे. बंगालमध्ये भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी जीवाची बाजी लावून पक्षाचं काम केलं. अशावेळी त्या सर्व नेत्यांचं व कार्यकर्त्यांचं खऱ्या अर्थानं कराव तितकं कौतुक कमी आहे."

बहाणेबाजी करणाऱ्या लोकांना मी रडके लोक म्हणतो : दुसरीकडे, संजय राऊत यांच्यावर देखील आशिष शेलार यांनी टीका केली. "लागलेला निकालाच चिंतन न करता विरोधक नवीन नवीन बहाणेबाजी करत आहेत. त्यांना मी रडके लोक म्हणतो. त्यांनी आत्मचिंतन करावं. उबाठा (शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) सोबत जे कोणी गेले, त्या सर्वांचा पराभव झाला आहे. तमिळनाडूमध्ये स्टॅलिन हरले आहेत. तर बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव झाला आहे," असं आशिष शेलार म्हणाले. तसंच "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण देशात आता भाजपा आणि एनडीएसोबत उभा आहे. याचा आनंद उत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रात व देशात साजरा केला जात आहे," असं म्हणत भाजपा कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीबद्दल त्यांचे अभिनंदन मंत्री आशिष शेलार यांनी केलं.

