राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 महत्त्वाचे निर्णय; वाहनधारक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
Published : November 4, 2026 at 3:37 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (4 नोव्हेंबर) बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण १२ निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे वाहनधारक, विद्यार्थी, शेतकरी, पशुपालक तसेच सहकारी संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.
वाहनांवरील प्रलंबित दंड भरण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यासही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. यासह विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय :
1) पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग- पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ :
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाच्या देखभालीसाठी मदत होणार आहे.
2) गृह विभाग- वाहनधारकांसाठी अभय योजना :
नियमभंगामुळे वाहनांवर आकारण्यात आलेल्या प्रलंबित दंडाच्या वसुलीसाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-2026’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकबाकी भरून दंडातून दिलासा मिळवता येणार आहे
3) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ :
वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 1300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
4) विधि व न्याय विभाग- पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये :
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी 5, अशी एकूण 15 अनुषंगिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
5) विधि व न्याय विभाग- मुखेडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय :
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय सुरू होणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
6) महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग- बिडगाव-तरोडी नगर पंचायतीला जमीन :
नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी (खुर्द) नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी 1 हेक्टर 86 आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जमीन पांढुर्णा (ता. कामठी) येथील आहे.
7) महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग- गोंदियातील घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य रूपांतरण :
गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी देण्यात आलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित जमीनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
8) महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग- सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी :
मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग- हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या नियमांत बदल :
हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी अधिसूचनेत सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
10) कृषी विभाग- नागपुरात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र :
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या केंद्रासाठी 644 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
11) सहकार विभाग- 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त होणार नाही :
मुदत संपलेल्या आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या अ वर्गातील 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (3) अंतर्गत तरतुदी आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, 2014 मधील नियम 4 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
12) सहकार विभाग - मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर 5 सदस्यांची नियुक्ती :
राज्यातील 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून 5 सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल.
शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.