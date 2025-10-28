ETV Bharat / state

कॅबिनेट बैठकीत मंत्री अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक संघर्ष? "...असं काही झालंच नाही", मंत्री उदय सामंत यांचा दावा

दिवाळीनंतर झालेल्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक संघर्ष झाल्याची चर्चा होत आहे. असं असलं तरी मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

MAHARASHTRA CABINET MEETING
महाराष्ट्र कॅबिनेट बैठक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 8:04 PM IST

1 Min Read
मुंबई : दिवाळीनंतर झालेल्या महायुती सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक संघर्ष झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या चर्चा फेटाळून लावल्या असून, कॅबिनेटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वाद किंवा शाब्दिक संघर्ष झाला नसल्याचा दावा केला आहे.

मदत न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये वाढला असंतोष : सप्टेंबर महिन्यात मराठवाडा (बीड, धाराशिव, जालना, लातूर, नांदेड) आणि पश्चिम महाराष्ट्र (अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे) तसंच उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक, जळगाव) भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेती, मालमत्ता आणि पशुधनाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. या संकटकाळात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनानं 32 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी स्वतः प्रभावित भागांचा दौरा करून मदतीचं आश्वासन दिलं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर पत्रपरिषदेत 'शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार नाही', असा विश्वास दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात मदत न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला.

कॅबिनेटमध्ये नेमकं काय घडलं? : "मुंबईत झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मदतीच्या वितरणातील त्रुटी आणि अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या दाव्यांवरून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं. मदत वितरणात नियोजनाचा अभाव आणि खोटे दावे सुरू असल्याबाबत त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करून अधिकाऱ्यांना मदतीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले," अशी माहिती एका वरिष्ठ मंत्र्यानं पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना दिली.

उदय सामंत यांनी दावे फेटाळले : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मात्र यासंबंधीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले, "शासनानं घेतलेले निर्णय पूर्णपणे राबवले गेलेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा होणारच आहेत. कॅबिनेटमध्ये या विषयावरून कुठलाही वाद झाला नाही."

