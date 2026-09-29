माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ते कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांना मंजुरी! मंत्रिमंडळ बैठकीतील 10 मोठे निर्णय
राज्यातील पशुधनासाठी वर्षभर पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे.
Published : September 29, 2026 at 5:52 PM IST
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज मंगळवारी (29 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, राज्यासाठी वैरण विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
याशिवाय न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूरमधील गरजू नागरिकांसाठी घरांचा प्रकल्प तसेच पालघरमधील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण : केंद्राच्या अग्निपथ योजनेतून सैन्य दलात चार वर्षे सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये माजी अग्निवीरांना 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांसाठी लागू राहणार आहे.
अग्निपथ योजना 2022 मध्ये सुरू झाली होती. या योजनेंतर्गत तरुणांची सैन्य दलात चार वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते आणि त्यांना ‘अग्निवीर’ म्हटलं जातं. महाराष्ट्र सरकारनं आता चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना राज्याच्या गणवेशधारी सेवांमध्ये पुन्हा रोजगाराची संधी देण्याचं धोरण निश्चित केलं आहे. त्यामुळे पोलीस आणि इतर संबंधित गणवेशधारी गट-क सेवांच्या भरतीत माजी अग्निवीरांना आरक्षणाचा फायदा मिळू शकणार आहे.
चाऱ्याची कमतरता टाळण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण : राज्यातील पशुधनासाठी वर्षभर पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. या धोरणात केवळ चारा पिकवण्यावर भर नसून प्रत्येक जिल्ह्यात किती चारा लागतो, कोणत्या भागात कोणते गवत चांगले वाढू शकते, चाऱ्यासाठी उपयुक्त कोणती झाडे लावता येतील, सुधारित चारा पिके कोणती आहेत आणि पारंपरिक तसेच इतर पर्यायी चाऱ्याचे स्रोत कोणते आहेत, याचा विचार केला जाणार आहे.
राज्यात पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चारा हा मोठा खर्चाचा भाग असतो. दुष्काळ किंवा कमी पावसाच्या काळात चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम जनावरांवर आणि दूध उत्पादनावर होतो. सप्टेंबर 2026 मध्ये राज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही सरकारने महत्त्वाचा मानला आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय चारा उत्पादनाचे नियोजन, चारा पिकं आणि गवतांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणं तसेच उपलब्ध चाऱ्याचं योग्य नियोजन करण्यावर या धोरणातून भर दिला जाणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून सुधारित चारा आणि चारा बियाण्यांच्या उत्पादनालाही प्रोत्साहन देण्याचे काम आधीपासून केलं जातं.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत 2,761 पदांचा सुधारित आराखडा : गुन्ह्यांच्या तपासात घटनास्थळावरून मिळालेले पुरावे, नमुने आणि इतर वैज्ञानिक तपासणी महत्त्वाची असते. त्यासाठी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
या संचालनालयातील मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन 2 हजार 761 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. म्हणजेच प्रयोगशाळांमध्ये कोणत्या प्रकारची आणि किती पदे असावीत, याची नव्याने रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात वैज्ञानिक पद्धतीने होणाऱ्या तपासाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कारागृह व्यवस्थेच्या कायद्यात बदल : ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कारागृहांमध्ये शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांचे व्यवस्थापन, सुधारणा आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कारागृह प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. या कायद्यातील बदलांमुळे कारागृह व्यवस्थेशी संबंधित काही तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करता येणार आहेत.
नागपूरमध्ये गरजूंसाठी परवडणारी घरे : नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील बेला येथे सरकारची 2 हेक्टर 37 आर जमीन म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जागेवर गरजू आणि गरीब नागरिकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. म्हणजेच उपलब्ध सरकारी जमिनीचा वापर करून आर्थिकदृष्ट्या गरजू लोकांना घरांची सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सूर्या प्रकल्पग्रस्तांचा वर्षानुवर्षांचा जमीन प्रश्न मार्गी : पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या जमिनींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रकल्पामुळे 11 गावांतील लोकांचे विस्थापन झाले होते. पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार सूर्या प्रकल्पासाठी 1,458 प्रकल्पग्रस्तांची नोंद आहे.
यापूर्वी चंद्रानगर आणि हनुमाननगर परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना सात-बारा उतारे, जमिनीचे नकाशे आणि मालकी हक्क मिळण्याचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याचे समोर आले होते. मार्च 2026 मध्ये विधानसभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता आणि उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना सात-बारा उतारे आणि जमिनीचे नकाशे देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
आता मंत्रिमंडळाने नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपाला मंजुरी दिली आहे. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची नावे सात-बारा उताऱ्यावर नोंदवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे सुमारे 56 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला मार्ग मिळणार आहे.
वांद्रे येथील सामाजिक संस्थेच्या जमिनीचा भाडेपट्टा नूतनीकरणास मंजुरी : मुंबईतील वांद्रे परिसरातील 6 हजार 110 चौरस मीटर सरकारी जमिनीचा भाडेपट्टा ‘नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज’ या सामाजिक संस्थेला देण्यात आला होता. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मुंबईत सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी अशा जागांचा वापर सामाजिक उपक्रमांसाठी केला जातो. संबंधित संस्थेला दिलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध स्तरांवरील 459 पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यात गट-अची 20, गट-बची 35, गट-कची 276 आणि गट-डची 128 पदे आहेत.
कोल्हापूरमध्ये उच्च न्यायालयाचे कामकाज उपलब्ध झाल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी मुंबईला जाण्याची गरज कमी होण्याच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये सर्किट बेंचसाठी कायमस्वरूपी मनुष्यबळाच्या निर्मितीबाबतही निर्णय झाल्याचे वृत्त आले होते. मंत्रिमंडळानं आता 459 पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यासही मंजुरी दिली आहे.
वाळूजमध्ये दिवाणी न्यायालय सुरू होणार : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकारी आणि आवश्यक कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाळूज आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामांसाठी दूरवर जाण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे.
लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी प्रोत्साहन; मुद्रांक शुल्कात सवलत : राज्यात मालाची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरणाची व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण 2024 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
या धोरणाचा उद्देश राज्यातील मालवाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी करून आधुनिक वाहतूक-साठवणूक व्यवस्था उभारणं हा आहे. 2024 च्या धोरणात जिल्हा, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लॉजिस्टिक्स केंद्रे विकसित करण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. आता झोन-3 मध्ये उभारण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क आणि संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किती लॉजिस्टिक्स पार्क उभारता येतील, याबाबत असलेली कमाल संख्येची अट रद्द करण्यात आली आहे.
तसेच झोन-1 आणि झोन-२मधील लॉजिस्टिक्स पार्कना मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के, तर झोन-3 मधील पार्कना 75 टक्के सवलत मिळणार आहे. या बदलामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये माल साठवणूक, वाहतूक आणि वितरणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.