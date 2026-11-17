राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय : 'नवीन बांधकामांना पिण्याचे पाणी बंद; स्थलांतर रोखण्यासाठी छावण्या उभारणार'
राज्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होत असताना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
Published : November 17, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) मुंबईतील मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय :
- रोख बक्षीस योजना : नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना सुरू करण्याचा निर्णय गृह विभागानं घेतला.
- विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा : राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
- वस्त्रोद्योग धोरणात बदल : राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पालघर जिल्ह्याचा झोन-1 मध्ये समावेश करण्यात येणार असून, झोन-4 वर्गवारी रद्द करण्यासह विस्तारीकरणाच्या नियमांतही बदल करण्यात येणार आहेत.
- पालघरमध्ये न्यायालयांची स्थापना : पालघर इथं प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी सरकारी वकील कार्यालयांसह आवश्यक पदनिर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली.
- नवीन बांधकामांना पिण्याचे पाणी बंद : राज्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होत असताना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यापुढे रस्ते बांधकामात सिमेंट काँक्रिटऐवजी डांबरी रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे पाण्याची बचत करण्याच्या उद्देशानं हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
राज्यात विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होत आहे. दुसरीकडे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर विकासकामांमध्ये पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेबाबत चर्चा झाली. यावेळी रस्ते बांधकामासाठी सिमेंट काँक्रिटचा वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाणी खर्च होते, ही बाब लक्षात घेऊन पर्यायी बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात आला. त्यानुसार सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांऐवजी डांबरी रस्त्यांच्या बांधकामाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हास्तरावर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच, पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नवीन बांधकामांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यास बंदी घालण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होत असल्यानं उपलब्ध पिण्याच्या पाण्याचा वापर नागरिकांच्या गरजांसाठी प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन बांधकामांसाठी पिण्याचं पाणी वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामासाठी पर्यायी जलस्रोतांचा वापर करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
- पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर अनिवार्य : शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उपलब्ध होणाऱ्या पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवण्याचं निर्देश सरकारनं दिले आहेत. बांधकामे, रस्त्यांची कामं, उद्याने आणि अन्य बिगर पिण्याच्या कामांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. उपलब्ध पाण्याचं योग्य नियोजन करून त्याचा प्राधान्यक्रमाने वापर करणे आवश्यक आहे. तसेच पाण्याच्या वापरात 30 टक्के कपात करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
- स्थलांतर रोखण्यासाठी छावण्या उभारणार : दुष्काळग्रस्त भागांमधून रोजगार आणि पाण्याच्या शोधात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकारकडून छावण्या उभारण्याची तयारी करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.