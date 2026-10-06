मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयांचा धडाका! पोलिसांसाठी 'मुख्यमंत्री शौर्य पदक'; तर वडार समाजासाठी उत्खनन नियमात मोठी सुधारणा
मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचा विचार केला जाणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.
Published : October 6, 2026 at 5:54 PM IST
मुंबई : कर्तव्य बजावताना जीवाची पर्वा न करता साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पोलीस कोठडीत एखाद्या व्यक्तीचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाई धोरणालाही मंत्रिमंडळाने आज मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) मंजुरी दिली.
मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचा विचार केला जाणार आहे. यंदा 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. पदकाच्या निवडीसाठी त्रिस्तरीय समित्यांची रचना करण्यात येणार असून, दरवर्षी 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पदकांची घोषणा केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासोबत प्रशस्तीपत्र आणि 50 हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक दिलं जाणार आहे.
दरम्यान, पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृताच्या कायदेशीर वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया निश्चित आणि वेळेत करण्यास मदत होणार आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय
वडार समाजाला गौण खनिज उत्खननात सवलत :
वडार समाजाला पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननातील गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनात (रॉयल्टी) वाढीव सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला. वार्षिक उत्खननाची मर्यादा २०० ब्रासवरून 500 ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
उच्च शिक्षणातील संशोधनाला ‘सी.एम. सृष्टी’चा हातभार :
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठं, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतनं तसेच आयसीटी मुंबई, सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ :
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून, राज्यातील सुमारे 2,388 अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
स्वाधार योजनेतील विद्यार्थ्यांना वाढीव अनुदान :
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. 11 वी, 12 वी तसेच 12 वीनंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणारा भत्ता वाढविण्यात येणार आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांत सुधारणा :
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शिक्षणाशी संबंधित खर्चासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.