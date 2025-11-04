ETV Bharat / state

आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेटमध्ये जम्बो निर्णय; शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्यावरून मंत्री पुन्हा नाराज

कोकणातील भातशेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करीत मंत्र्यांनी तात्काळ पंचनामे व मदतवाटपाची मागणी केली.

Maharashtra Cabinet Meeting : big decision in the cabinet against the backdrop of the code of conduct
आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेटमध्ये जम्बो निर्णय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आज (4 नोव्हेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 22 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्याचवेळी अतिवृष्टीमुळं बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नसल्यामुळं अनेक मंत्री पुन्हा आक्रमक झाले. कोकणातील भातशेतीच्या नुकसानीचा मुद्दा उपस्थित करीत मंत्र्यांनी तात्काळ पंचनामे व मदतवाटपाची मागणी केली. त्यावेळी, "पुढील दोन आठवड्यांत मदत वितरित करा," असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

मदतनिधीला विलंब होत असल्यानं मंत्र्यांनी नाराजी : सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळं राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालं आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील नुकसान प्रचंड आहे. मागील बैठकीतही याच मुद्द्यावरून मंत्री नाराज झाले होते. राज्य सरकारनं मदतनिधीची तरतूद केली असली, तरी प्रशासकीय पातळीवर विलंब होत असल्यानं मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राचे पथक महाराष्ट्रात दाखल झाले असून, प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय

  • विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका : भूसंपादनासाठी हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जास शासन हमी.
  • लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ (नागपूर) : 2025-26 ते 2029-30 या कालावधीसाठी दरवर्षी 7 कोटी (चार हप्त्यांत) निधी मंजूर.
  • सोलापूर (कुंभारी) : पीएम आवास योजनेअंतर्गत 30 हजार घरांसाठी अनर्जित रक्कम, नजराणा व अकृषिक करात सवलत.
  • वाशिम (वाईगोळ) : ग्रामपंचायतीस भक्तनिवास व यात्रेकरूंसाठी 1.52 हे.आर. जमीन विनामूल्य.
  • पुणे (घोडनदी, शिरुर) : जिल्हा व सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) व शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची स्थापना; पदनिर्मिती मंजूर.
  • छत्रपती संभाजीनगर (पैठण) : दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय; पदनिर्मिती मंजूर.
  • महा-आर्क लिमिटेड : आरबीआयने परवाना नाकारल्याने कंपनी बंद करण्यास मान्यता.
  • ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलासा : वेतनासाठी करवसुलीच्या अटीत सुधारणा.
  • मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा : अल्पमुदतीच्या कर्जावरील ४ टक्के व्याज परतावा मंजूर.
  • गुरुतेग बहादूर शहीदी समागम : राज्यभरातील कार्यक्रमांसाठी 94.35 कोटी मंजूर.
  • जनविश्वास अध्यादेश 2025 : तरतुदीत सुधारणा मंजूर.
  • मुंबई उपनगर (वांद्रे) : 395 चौ.मी. भूखंडावर सोयी-सुविधा पुरवठ्यास मान्यता.
  • अकृषिक कर व जमीन वापर : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा.
  • जनआरोग्य योजना : आयुष्मान कार्ड वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ; उपचार यादीत सुधारणा.
  • शहरी आरोग्य आयुक्तालय : विकेंद्रीकरणाद्वारे नागरिकांना दिलासा.
  • आर्थिक विकास महामंडळे : परशुराम, महाराणा प्रताप व वासवी कन्यका महामंडळांच्या योजनांना मंजुरी.
  • बारामती वैद्यकीय महाविद्यालय : सहयोगी प्राध्यापकांची 5 पदे मंजूर.
  • वर्धा (रामनगर) : भाडेपट्ट्यावरील भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी.
  • राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण (एकवेळची बाब).
  • चंद्रपूर (मूल) : 300 क्षमतेचे शासकीय तंत्रनिकेतन; 39 शिक्षक व 42 शिक्षकेतर पदे मंजूर.

हेही वाचा :

  1. राज्य निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद; निवडणुकीचं वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता
  2. उद्योजक विजय सेठी यांचे दातृत्व; आर्थिक अडचणीत असलेल्या तनपुरे कारखान्याला दिली एक कोटींची मदत
  3. आता सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वीजनिर्मिती होणार; फडणवीस सरकारचं हटके प्लॅनिंग

TAGGED:

मुंबई
राज्य मंत्रिमंडळ बैठक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मदतनिधी
MAHARASHTRA CABINET MEETING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.