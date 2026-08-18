मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; पंढरपूर विकासाला 3,993 कोटी, जायकवाडीसाठी 6,477 कोटी, पुण्यात वर्ल्ड सायकलिंगची तयारी
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत पंढरपूरमधील विकासकामांमुळे घरं किंवा जागा जाणाऱ्या नागरिकांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
Published : August 18, 2026 at 5:46 PM IST
मुंबई : पंढरपूरचा विकास, सिंचन प्रकल्प आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज मंगळवारी (18 ऑगस्ट) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. पंढरपूरमधील विकासकामांमुळे घरं किंवा जागा जाणाऱ्या नागरिकांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच कंत्राटदारांची बिलं वेळेत मिळावीत, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडस प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पंढरपूरमधील जागा जाणाऱ्यांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकासासाठी 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या विकासकामांमध्ये काही नागरिकांची घरं किंवा जागा बाधित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाधित नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन आणि त्यांना आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी विशेष पुनर्वसन योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
पंढरपूरचे धार्मिक महत्त्व, वारकरी आणि भाविकांची मोठी संख्या तसेच स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ही योजना तयार करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पुनर्वसन योजना तयार केली.
कंत्राटदारांची बिलं वेळेत मिळणार : सरकारी कामे पूर्ण केल्यानंतरही कंत्राटदारांची बिलं प्रलंबित राहण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडस प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार आहे. छोटे-मोठे उद्योग करणारे उद्योजक आणि कंत्राटदार यांची कामांची बिलं वेळेत अदा करण्यासाठी या व्यवस्थेचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे बिलांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
गडचिरोलीच्या खेळाडूंना 80 कोटींच्या सुविधा : गडचिरोली, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, मोशी इथं आदिवासी समाजासाठी विकास केंद्र उभारण्यासाठी सरकारी जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलातील दुसऱ्या टप्प्यातील विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. क्रीडा संकुलात विविध खेळांसाठी सुविधा उपलब्ध होणार असल्यानं जिल्ह्यातील खेळाडूंना सरावासाठी चांगली जागा आणि आवश्यक साधने मिळणार आहेत.
सोलापुरात मोची समाजासाठी शैक्षणिक सुविधा : सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामांसाठी ३ हजार ९१० चौरस मीटर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बझार परिसरातील ही जागा शैक्षणिक कारणांसाठी राखीव होती. या जागेचा उपयोग समाजातील मुलांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामांसाठी केला जाणार आहे.
मोशीत आदिवासी समाजासाठी विकास केंद्र : पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मोशी येथील 15 हेक्टर सरकारी जमीन तीन संस्थांना देण्यात येणार आहे. क्रांतिवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेचा यात समावेश आहे. या जागेवर मागास आणि वंचित आदिवासी समाजासाठी शिक्षण, विकास आणि इतर गरजा पूर्ण करणारं केंद्र उभारलं जाणार आहे.
पुण्यात 2032 च्या वर्ल्ड सायकलिंग स्पर्धेची तयारी : पुण्यात 2032 ची UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकारनं पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2032 ची UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पुण्यात घेण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक सहकार्य केलं जाणार आहे. पुण्यात झालेल्या ‘पुणे ग्रँड टूर 2026’ या सायकलिंग स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे पुण्याची दावेदारी मजबूत झाली आहे.
वर्ल्ड चॅम्पियनशिपसाठी आवश्यक पत्र, आर्थिक हमी, रस्ते आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार सहकार्य करणार आहे. या स्पर्धेमुळे देश-विदेशातील खेळाडू, प्रशिक्षक आणि प्रेक्षक पुण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यातून हॉटेल, वाहतूक, पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळणार असून, सुमारे 330 कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याचा अंदाज आहे.
जायकवाडी प्रकल्पासाठी 6,477 कोटी : मराठवाड्यासाठी महत्त्वाच्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निधीमुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला वेग येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच उद्योगांसाठी पाणी, मत्स्य व्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही याचा फायदा होणार आहे.
वाळू-खडीच्या बेकायदा वाहतुकीवर ऑनलाइन नजर: वाळू, खडी आणि इतर गौण खनिजांचं बेकायदा उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अर्थसंकल्पाशी संबंधित कामे वित्त विभागाकडे देण्यास आणि धान व भरडधान्याच्या वाहतुकीसाठी 328 कोटी 47 लाख रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
बेकायदा खनिज वाहतुकीवर ऑनलाइन नजर : वाळू, खडी आणि इतर गौण खनिजांचे बेकायदा उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. ‘महाखनिज 2.0’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे खनिज कुठून काढले जात आहे, कुठे साठवले आहे आणि कुठे नेले जात आहे, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या गौण खनिजांच्या वाहतुकीवरही या प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यासाठी वाहतूक पास घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पाचे काम वित्त विभागाकडे : नियोजन विभागाकडे असलेली अर्थसंकल्पाशी संबंधित कामं आणि पदे आता वित्त विभागाकडे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी संबंधित कामे एकाच विभागाकडे राहून ती अधिक वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
धान वाहतुकीसाठी 328 कोटी : 2024-25 हंगामात किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर खरेदी केलेले धान आणि भरडधान्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करण्यासाठी 328 कोटी 47 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारनं खरेदी केलेले धान आणि भरडधान्य गोदामे किंवा अन्य ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी होणारा वाहतूक खर्च या निधीतून भागवला जाणार आहे.
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