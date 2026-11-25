शेतकऱ्यांना मोफत धान्य, विद्यार्थ्यांना लॉटरी! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 14 मोठ्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील 42 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पुढील तीन महिने मोफत अन्नधान्य देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
Published : November 25, 2026 at 4:06 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. 25 नोव्हेंबर) मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल 14 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील 42 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना पुढील तीन महिने मोफत अन्नधान्य, नंदुरबारमधील नर्मदा-तापी वळण योजनेसाठी 5 हजार 548 कोटी रुपयांची तरतूद, तसेच आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापण्यासह अनेक लोकोपयोगी निर्णयांना या बैठकीत हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. याशिवाय विद्यार्थी, शिक्षक, कामगार आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडित महत्त्वाच्या सुधारणांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील दारिद्र्यरेषेखालील आणि डीबीटी योजनेत समाविष्ट नसलेल्या 33 जिल्ह्यांतील 42 लाख 30 हजार 783 शेतकऱ्यांना पुढील तीन महिने पाच किलो मोफत धान्य मिळणार आहे. माणशी तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू या प्रमाणात हे धान्य दिले जाईल.
नंदुरबार जिल्ह्यातील नर्मदा-तापी वळण योजनेसाठी 5 हजार 548 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली असून सहा वळण बंधाऱ्यांचे नियोजन केले आहे. या माध्यमातून परिसरातील सुमारे 26 हजार 526 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार असून 11.50 मेगावॅट वीजनिर्मितीही होणार आहे.
आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या संस्थांच्या मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया जलद होणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एमपीआयडी न्यायाधिकरण स्थापन करून नव्वद दिवसांच्या आत प्रकरण निकाली काढण्याची कालमर्यादा निश्चित केली जाईल. यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महसूल विभागातील अर्धन्यायिक कामकाजाकरिता महसूल न्यायालय दावा व्यवस्थापन प्रणाली (रेव्हेन्यू कोर्ट केस मॅनेजमेंट सिस्टीम) लागू करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी 'एक जिल्हा एक अपील' तरतूद लागू होणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
आरोग्य विज्ञान व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत सुधारित दराने भत्ता मिळणार आहे. यामध्ये भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्यात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आरबीआयकडे नोंदणीकृत संस्थांच्या माध्यमातून या वित्तीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम कलम 32 (ब) आणि 53 (1अ) मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच याबाबतचे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणेमुळे अभिनिर्णय फी आणि अपील फी यांच्या दरांमध्ये सुसूत्रता येणार आहे.
कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ), रामटेक अधिनियम, 1997 आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, 1989 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. कुलसचिव नियुक्ती, परिनियम, वित्त व लेखा समिती, इमारत बांधकाम समिती, वार्षिक अहवाल व लेखे यांच्या संदर्भातील परिभाषांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी ही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
खासगी अनुदानित शाळांच्या विनियमनासाठी सर्वसमावेशक असा कायदा होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र खासगी अनुदानित शाळा (विनियमन) विधेयक, 2026 च्या प्रारूपास आणि हे विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969 व महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राष्ट्रीय सहयोगी आणि आरोग्यसेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 (एनसीएएचपी कायदा, 2021) मधून अॅक्युपंक्चर चिकित्सा पद्धती वगळण्यात येणार आहे. याबाबत आवश्यक सुधारणा करण्याच्या विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी देण्यात आली.
शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पूर्णवेळ ग्रंथपालांप्रमाणेच आता खासगी अनुदानित आयुर्वेद व खासगी अनुदानित युनानी महाविद्यालयांतील ग्रंथपालांनाही सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
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