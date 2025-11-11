शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी बँकांना अर्थबळ; नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना 827 कोटींचं भागभांडवल
नाशिक, नागपूर व धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 827 कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला.
Published : November 11, 2025 at 6:55 PM IST
मुंबई : अतिवृष्टीमुळं उद्ध्वस्थ झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळावे यासाठी नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँकांना एकूण 827 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात नाशिक बँकेला 672 कोटी, नागपूरला 81 कोटी आणि धाराशिवला 74 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
धाराशिव बँकेचे संचालक मंडळ हटवणार : रिझर्व्ह बँकेनं नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचं पुनर्भांडवलीकरण आणि पुनरूज्जीवन करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार मंगळवारी या तिन्ही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलं. शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असतं. त्यामुळं नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला एकूण 827 कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आलं. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात 336 कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात 336 कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. सध्या नाशिक आणि नागपूर बँकांवर प्रशासक आहेत. धाराशिव बँकेची स्थिती खालावत असल्यानं तिथले संचालक मंडळ हटवून प्रशासक नेमण्याचेही बैठकीत ठरलं.
राज्यातील न्यायालयं, न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढ : राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त 8 हजार 282 सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्तीला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयापासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्कीट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालय व अन्य न्यायालय यांच्यासह न्यायाधीशांचं निवासस्थान या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील 4 हजार 742 सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि 3 हजार 540 सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत. या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक 443 कोटी 24 लाख 84 हजार 560 कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा :