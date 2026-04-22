फडणवीस सरकारचं मोठं पाऊल; 'सातारा आयटी पार्क'सह मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मोहोर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत साताऱ्यात आयटी पार्क उभारण्यासह औद्योगिक, हरित ऊर्जेबाबत चार ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. यामुळंं राज्याच्या विकासाला, रोजगाराला गती मिळणार आहे.
Published : April 22, 2026 at 8:15 PM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या औद्योगिक, हरित ऊर्जा, शिक्षण आणि महसूल क्षेत्राशी संबंधित चार मोठे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी गती मिळणार असून विविध क्षेत्रांना थेट फायदा होणार आहे, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्र कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण 2026 ला मंजुरी : राज्य सरकारनं महाराष्ट्र कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण 2026 ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या धोरणाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती स्थापन केली जाणार आहे. बायोगॅस प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) आणि हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलवर राबवले जाणार आहेत. या संपूर्ण योजनेसाठी तब्बल 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश कचरा व्यवस्थापन सुधारणा, हरित ऊर्जा निर्मिती वाढवणे आणि पर्यावरण संरक्षणाला बळ देणे हा आहे.
साताऱ्यात मोठा आयटी पार्क प्रकल्प : महसूल विभागाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार सातारा जिल्ह्यातील नागेवाडी येथे 42.55 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी मोठा आयटी पार्क उभारला जाणार असून, त्यामुळे सातारा परिसरात नवीन औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी निर्माण होतील, असंही शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना UGC नियमानुसार मूळ वेतन लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय या शिक्षकांना भविष्यातील शासकीय भरती प्रक्रियेत अतिरिक्त गुण देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता सुधारणा आणि शिक्षकांना स्थैर्य मिळणार आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
जमीन धोरणात मोठा बदल : भोगवटादार वर्ग-2 मधील जमिनींचे वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्यासाठी अधिमूल्य संरचनेत बदल करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जमीन मालकी हक्क प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या जमिनींच्या कायदेशीर प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.
