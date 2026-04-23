अजित पवारांच्या निधनानंतरची बारामतीत पहिलीच निवडणूक; 58.27 टक्के झालं मतदान
दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान झालं. या मतदानात दिवसभर 58.27 टक्के मतदान झालं आहे.
Published : April 23, 2026 at 11:58 PM IST
बारामती : विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत आज दिवसभरात 58.27 टक्के मतदान नोंदवले गेले. एकूण 3 लाख 84 हजार 579 मतदारांपैकी तब्बल 2 लाख 24 हजार 87 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळच्या पहिल्या काही तासांत मतदानाची गती संथ होती, मात्र दिवस पुढे सरकताच मतदानात वाढ होत गेली. ही पोटनिवडणूक राज्यभरात विशेष चर्चेत होती. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक असल्याने भावनिक वातावरणात मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. काही राजकीय वर्तुळात ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशीही चर्चा होती, मात्र काही अपक्ष उमेदवारांनी माघार न घेतल्याने मतदान पार पडले.
सुनेत्रा पवार यांच्या विजयाची शक्यता प्रबळ : या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विजयाची शक्यता प्रबळ मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रचारादरम्यान विरोधकांची उपस्थिती अत्यल्प दिसून आली. अनेक अपक्ष उमेदवार मैदानात असले तरी त्यांचा प्रभाव प्रचारात जाणवला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक बहुतांश एकतर्फी ठरणार, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीला विक्रमी मतांनी विजयी करण्यासाठी बारामतीकर मोठ्या संख्येने बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र एकूण मतदानाची टक्केवारी पाहता ही अपेक्षा काही प्रमाणात अपुरी ठरल्याचे दिसते. दरम्यान, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया शांततेत आणि कोणत्याही मोठ्या अनुचित प्रकाराविना पार पडली. मात्र या निवडणुकीदरम्यान कार्यकर्त्यांपेक्षा पवार कुटुंबातच काही ठिकाणी वादाचे सूर उमटल्याची चर्चा रंगली.
मतमोजणीकडं सगळ्यांचं लक्ष : आता 4 मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुनेत्रा पवार यांना किती मोठे मताधिक्य मिळते आणि विरोधात किती मते जातात, यावरच या निवडणुकीचे राजकीय विश्लेषण ठरणार आहे.
