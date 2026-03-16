विधानभवनच्या बनावट पासची विक्री झाल्याचा उद्योगमंत्र्यांचा आरोप; संबंधित कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई
एमआयडीसीच्या बनावट लेटरहेडचे स्कॅन केलेल्या सह्यांच्या आधारे विधानभवनाचे पास काढून ते विक्रीस काढण्यात आल्याचा आरोप उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत केले.
Published : March 16, 2026 at 5:53 PM IST
Updated : March 16, 2026 at 6:00 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) नावानं बनावट लेटरहेड तयार करण्यात आल्याचे धक्कादायक आरोप उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना विधानपरिषदेत केले आहेत. एमआयडीसी ही उदय सामंत यांच्या अखत्यारीत येत असताना त्यांनीच हा कथित गैरप्रकार उघडकीस आल्यानं खळबळ उडाली आहे. त्यांनी विधिमंडळाच्या काही कर्मचाऱ्यांबाबत संशय व्यक्त केला.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारमधील कारभाराच्या त्रुटी दाखवून तर कधी भ्रष्टाचाराचे प्रकार उघडकीस आणून आरोप केले जातात. पण, थेट उद्योगमंत्र्यांनीच विधिमंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर बोगसगिरीची गंभीर आरोप केले आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या नावानं बनावट लेटरहेड तयार करण्यात आलं. या लेटरहेडवर विभागातील सुमारे 50 जणांची नावे आणि पदे नमूद करण्यात आली होती. त्याखाली सह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बनावट सही करण्यात आली. या स्कॅन केलेल्या सह्यांचा वापर करून विधानभवनाचे पास मिळविण्यात आल्याचं समोर आलं आहे.
कर्मचाऱ्यांनी दिली चुकीची कबुली- हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आली. चौकशीदरम्यान एमआयडीसी व्यतिरिक्त मंत्रालयातील इतर काही विभागांच्या नावानेही अशाच प्रकारची बनावट पत्रे तयार करण्यात आल्याचं आढळून आलं. या पत्रांच्या आधारे विधानभवनाचे पास काढण्यात आले. हे पास दोन हजार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत विकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, विधिमंडळात या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना काही कर्मचाऱ्यांनी ही आपली पहिली आणि शेवटची चूक असल्याची कबुली दिल्याचंही मंत्री सामंत यांनी सांगितलं.
अधिवेशन संपेपर्यंत संबंधितांवर कठोर कारवाई होईल-ही शेवटची चूक समजून संबंधितांना माफ केले, तर चुकीचा पायंडा पडेल, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी सभागृहात नमूद केले. सभापती राम शिंदे यांनीही हा मुद्दा विधिमंडळाच्या निदर्शनास आला असल्याचं सांगणून प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचं सांगितलं. चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वी संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.
