फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीवर शेतकरी नेत्यांचा संताप; 'तकलादू तरतूद' म्हणत दिला आंदोलनाचा इशारा

राजू शेट्टी यांनी कर्जमाफीला 'तकलादू' संबोधत सरकारवर टीका केली. निवडणुकीत सातबारा कोरा करण्याचा प्रचार करून मतं घेतल्यानंतर आता विश्वासघात केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Maharashtra Budget 2026
फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीवर शेतकरी नेत्यांचा संताप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (6 मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने'वर शेतकरी संघटनांकडून तीव्र टीका करण्यात आली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी आणि किसान सभेचे राज्य सचिव गिरीश फोंडे यांनी या योजनेवर आक्षेप घेतला आहे.

या योजनेनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. मात्र अटी-शर्तींमुळे लाखो शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचं शेतकरी नेत्यांचे म्हणणं आहे.

कर्जमाफी म्हणजे धुळफेक- राजू शेट्टी : राजू शेट्टी यांनी या कर्जमाफीला 'तकलादू' संबोधत सरकारवर टीका केली. विधानसभा निवडणुकीत सात-बारा कोरा करण्याचा प्रचार करून शेतकऱ्यांची मतं घेतल्यानंतर आता त्यांचा विश्वासघात केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आंबा, द्राक्ष, केळी आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची कर्जरक्कम साधारणतः 20 ते 30 लाखांपेक्षा अधिक असते. हरितगृह शेतीसाठी घेतलेल्या मुदतकर्जांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचं कर्ज कोट्यवधींमध्ये पोहोचलं आहे. अशा परिस्थितीत 2 लाखांची कर्जमाफीची मर्यादा अपुरी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच अर्थसंकल्पात खतं-बियाणं, जीएसटी, नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई आणि पिकविमा धोरणाबाबत ठोस तरतूद नसल्याचीही त्यांनी टीका केली.

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रकार- गिरीश फोंडे : गिरीश फोंडे यांनीही या योजनेवर नाराजी व्यक्त केली. मागील 10 वर्षांत उद्योगपतींना सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली, मात्र शेतकऱ्यांना केवळ 2 लाखांची मर्यादा घालून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जफेड करता आलेली नाही. तरीही प्रोत्साहनपर योजनेअंतर्गत केवळ 50 हजार रुपयांचा लाभ देणं अपुरं असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मागील आंदोलनावेळी 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, आता ती 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मर्यादित केल्यानं शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्यासारखं झालं असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

आंदोलनाचा इशारा; मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष : राजू शेट्टी आणि गिरीश फोंडे यांनी अर्थसंकल्पातील ‘एआय’ आणि ‘डिजिटल शेती’च्या घोषणांवर टीका करत पायाभूत सुविधा, साठवणूक व्यवस्था तसेच खतं-बियाण्यांच्या किमती नियंत्रणासारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याची खंत व्यक्त केली.

तसेच शक्तीपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावल्या जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा गिरीश फोंडे यांनी दिला असून, राजू शेट्टी यांनीही शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे.

सरकारनं उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यात शेतकरी संघटनांचा सहभाग असावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे शेती क्षेत्रातील असंतोष वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

'कर्जफेड करणाऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत प्रोत्साहन द्या' : दरम्यान, काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका करत प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी केली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे अडीच लाख शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केली असूनही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नसल्याचं त्यांनी सांगितले. जाचक अटी न लावता सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच वाढत्या बेरोजगारीवर अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना नसल्याची टीका करत हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ असून जनतेची दिशाभूल करणारा असल्याचंही सतेज पाटील यांनी म्हटलं.


