मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मांडणार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प, मोठ्या घोषणांकडे राज्याचं लक्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. फडणवीस हे कोणत्या नव्या घोषणा करतात? याबाबत उत्सुकता आहे.
Published : March 6, 2026 at 8:13 AM IST
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज शुक्रवारी (6 मार्च) राज्याचा 2026-27 सालचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस दुपारी 2 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आणि तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. तर महायुती सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या महसुली उत्पन्नात घट झाल्यानं चालू अर्थसंकल्प तुटीत गेला असला, तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेनं 7.9 टक्के वाढ नोंदविल्यानं देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्या नव्या घोषणा करतात? याबाबत उत्सुकता आहे. कृषी, उद्योग विकासाचा दर, तसेच औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत क्षेत्राची स्थिती स्पष्ट करणारा 2025-26 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी (5 मार्च) विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
आर्थिक पाहणी अहवालाची महत्ताचे मुद्दे : विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आर्थिक पाहणी 2025-26 सादर केला. या अहवालात कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.
राज्यात गेल्या काही वर्षांत रस्ते, मेट्रो, बंदरं, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांत झालेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग प्राप्त झाला आहे. डिजिटल प्रशासनास प्रोत्साहन आणि क्षेत्रविशिष्ट वाढीस चालना यासारख्या सुधारणांमुळे राज्याची स्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिंगत झाली आहे. सलग पाचव्या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती कायम राहील असा अंदाज असून, चालू आर्थिक वर्षात 7.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे
कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर घटण्याची शक्यता : आर्थिक अंदाजानुसार, राज्यातील कृषी व संलग्न क्षेत्राची वाढ 3.4 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 9.1 होता. यावरून कृषी क्षेत्रात मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळत आहे. यामध्ये एकूण 5.7 टक्के इतकी मोठी घट कृषी क्षेत्रात झालेली आहे.
2025-26 च्या रब्बी हंगामात राज्यात 66.98 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. यामध्ये धान्य उत्पादनात 28.3 टक्के आणि डाळींच्या उत्पादनात 29.7 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र तेलबियांच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत 16.2 टक्के घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
उद्योग क्षेत्रात वाढ होण्याचा अंदाज : उद्योग क्षेत्राची वाढ 5.7 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. यामागे उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रात 5.9 टक्के आणि बांधकाम (Construction) क्षेत्रात 7.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकार 2006 पासून हा कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) उभारण्यासाठी 53 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 409.41 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राज्यात 28 CFC सुरू झाले आहेत.
महाराष्ट्र हे देशातील निर्यात करणाऱ्या मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे. राज्याचा जागतिक निर्यातीत वाटा वाढावा यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2023, One District One Product, District as an Export Hub, तसंच राज्य व जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद हे त्यातील महत्त्वाचे उपक्रम आहेत.
राज्यातून प्रामुख्यानं रत्नं-दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, कृषी उत्पादने, रसायने, धातू उत्पादने, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कापड यांची निर्यात केली जाते. राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ), 8 कृषी निर्यात क्षेत्रे आणि 27 निर्यात-केंद्रित इंडस्ट्रियल पार्क आहेत.
2024-25 मध्ये राज्यातून 5,57,270 कोटींची निर्यात झाली. तर 2025-26 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत 4,00,685 कोटींची निर्यात झाली आहे. 2024-25 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा 15 टक्के वाटा असून राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्र 5.9 टक्के आणि बांधकाम (Construction) क्षेत्र 7.8 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. तर सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक 9.0 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी सेवा क्षेत्राचा हा दर 7.2 टक्के होता.
सर्वाधिकवेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम : आतापर्यंत शेषराव वानखेडे यांनी अर्थमंत्री म्हणून 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानंतर अजित पवार यांनी 11 वेळा, जयंत पाटील यांनी 10 वेळा तर सुशीलकुमार शिंदे यांनी 9 वेळा अर्थसंकल्प मांडला आहे.