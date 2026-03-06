ETV Bharat / state

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026 : शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा अन् स्टार्टअप क्षेत्रात विविध निर्णयांची घोषणा; पण आकडेवारीची स्पष्टता नाही

शुक्रवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यंदाच्या अर्थ संकल्पातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली आहे.

MAHARASHTRA BUDGET 2026
महाराष्ट्र विधान भवन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 8:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं अर्थसंकल्पात राज्याच्या स्टार्टअप, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, क्रीडा आणि मराठी भाषा संवर्धन या क्षेत्रांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. नागरिकांना दर्जेदार सुविधा देणं, युवकांना रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देणं तसंच राज्याला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणं हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, शालेय शिक्षण आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांबाबत स्पष्ट तरतुदीची नोंद केलेली दिसत नाहीत. तसंच मुलींच्या वसतिगृहांसाठी निधी, मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणासाठीची आकडेवारी दिली नसून केवळ भरीव तरतूद असा उल्लेख केला गेला आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी नक्की आहे तरी काय? :

  • शालेय शिक्षण निधी : 3,077.36 कोटी रुपये
  • वैद्यकीय शिक्षण निधी : 2,617.68 कोटी रुपये
  • उच्च शिक्षण निधी : 686.40 कोटी रुपये
  • तंत्रशिक्षण निधी : 1,495.52 कोटी रुपये

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं 'एज्युसिटी' विकसित होणार : राज्यात शंभर टक्के मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान साध्य करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारनं या अर्थसंकल्पात केला आहे. युवकांना उद्योगकेंद्री आणि कौशल्य विकास शिक्षणाद्वारे सक्षम करणं आणि त्यांच्यातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारी प्रतिभा केंद्र निर्माण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे, असं अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलं आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात भारतातील पहिलं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं 'एज्युसिटी' विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळं देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आकर्षित करण्यास मदत होणार आहे. यासाठी सहा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करण्यात आलं आहेत. त्यानुसार यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आणि इटली येथील सहा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यांचे अभ्यासक्रम यावर्षीपासून सुरू होणार आहेत. तसंच अमरावती इथं शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालयं एकत्र आणण्यासाठी 'डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल' उभारण्यात येणार आहे.

36 नवदिशा केंद्र स्थापन होणार : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री विज्ञान वारी' उपक्रम राबवण्यात येतो. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना इस्रो (ISRO) आणि अमेरिकेतील नासा (NASA) या जागतिक दर्जाच्या संस्थांना भेट देण्याची संधी दिली जाते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात विशेष प्राविण्य मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रोत्साहनासाठी बक्षीस रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. तसंच जागतिक बँकेच्या सहकार्यानं 'दक्ष' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या अंतर्गत महिमा (महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ऍडव्हान्समेंट) या संस्थेची स्थापना केली जाणार आहे. या माध्यमातून तरुणांना परदेशातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मार्गदर्शन दिलं जाणार आहे. त्यासाठी राज्यातील समुपदेशक सेवांचा विस्तार करण्यासाठी 36 नवदिशा केंद्र स्थापन होणार असल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट केलं आहे.

मराठी भाषा संवर्धनासाठी 'जागतिक मराठी भवन' : मराठी भाषेतील साहित्य आणि ग्रंथांचं इतर भाषांमध्ये तसंच इतर भाषांतील साहित्याचा मराठीमध्ये अनुवाद करण्यासाठी 'यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र अनुवाद अकादमी' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या माध्यमातून मराठी साहित्याचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यास चालना मिळणार आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. यासाठी राज्य सरकारनं अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील विस्तार आणि संशोधन : किफायतशीर आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष आरोग्य सेवा आणि संशोधनासाठी राज्यात मेडिसिटीज स्थापन करण्याचं अर्थसंकल्पात नियोजन आहे. तसंच प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. ताणतणाव, जीवनशैलीजन्य आजार, मानसिक आरोग्य आणि प्रतिबंधात्मक उपचारांसाठी सातारा जिल्ह्यात दरे येथे आरोग्य सेवांशी संलग्न केंद्र उभारले जाणार आहे. या परिसरात निसर्गोपचार केंद्र उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. तसंच मुंबई महानगर परिसरात वैदिक ज्ञान आणि संगीत परंपरेवर आधारित वेलनेसचे केंद्र प्रस्तावित आहे. यासाठी सरकारनं पाच हजार 980.08 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.

आयुष्मान भारत आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार : 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' आणि 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' व्यापक करण्यात आल्या आहेत. या योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या आजारांच्या उपचारांच्या संख्येत 1 हजार 256 रुपयांवरून 2 हजार 319 रुपयांची वाढ केली आहे. तसंच अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1 हजार 672 वरून 4 हजार 573 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अवयव प्रत्यारोपणासारख्या जास्त खर्चिक उपचारांसाठी 22 लाख रुपये पर्यंतचा खर्च राज्य आरोग्य हमीच्या राखीव निधीतून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर इथं उभारणार 'महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था' : सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उच्च दर्जाचं प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी नागपूर इथं 'महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था' स्थापन करण्यात येणार आहे. ही संस्था एम्स आणि आयआयएमच्या धर्तीवर विकसित केली जाणार आहे. सध्या राज्यात 39 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यरत असून नव्यानं मान्यता मिळालेल्या 11 महाविद्यालयांचं बांधकाम सुरू आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई इथं इमारतींच्या एकत्रीकरणासाठी बृहद आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

'मिशन लक्ष्यवेध' अंतर्गत क्रीडा सुविधा : 2026 मध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी राज्यातील खेळाडूंना सक्षम करण्यासाठी 'मिशन लक्ष्यवेध' योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत अ‍ॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, कुस्ती, आर्चरी, शूटिंग, रोईंग, सेलिंग, लॉन टेनिस आणि टेबल टेनिस या 12 खेळांसाठी राज्यस्तरावर 8 हाय परफॉर्मन्स सेंटर सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय विभागीय स्तरावर 25 क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हा स्तरावर 16 क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारनं 558.48 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

स्टार्टअप आणि उद्योजक : महाराष्ट्रात अनेक तरुण नोकरीपेक्षा स्टार्टअप उभारण्यावर भर देत आहेत. 'युनिकॉर्न' कंपन्यांच्या संख्येत राज्य अग्रस्थानी आहे. त्यामुळं राज्याला जागतिक स्टार्टअप केंद्र बनवण्यासाठी 'नवीन स्टार्टअप व नाविन्यता धोरण 2026' जाहीर करण्यात आलं आहे, असं अर्थसंकल्पात नमूद केलं आहे. या धोरणाअंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 1 लाख 25 हजार उद्योजक घडवणं आणि 50 हजार स्टार्टअप्सना बळ देणं हे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. तळागाळातील नवउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंड' स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून निवडक स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जाईल. या उपक्रमांतर्गत 50 सर्वोत्तम स्टार्टअप्सची निवड केली जाईल. त्यांच्या प्रकल्पांना शासकीय विभागांमध्ये राबवण्यासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंतची कामं निविदेशिवाय थेट देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, असं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे. तसंच मुंबईतील वांद्रे इथं चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. इथं नाविन्यता आणि उद्योजकता केंद्रासह सर्व सुविधांनी सुसज्ज बहुमजली इमारत उभारली जाणार आहे. आदिवासी समाजातील युवकांना उद्योजकतेकडं वळवण्यासाठी 'बिरसा मुंडा भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता' ही योजना राज्यात राबवण्यासही मान्यता देण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. या योजनेसाठी सरकारनं 839.28 कोटी रुपये उपलब्ध केलेत.

माहिती आणि तंत्रज्ञानात नवे प्रयोग : राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रामध्ये एआय आणि सर्वम एआय या जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांसोबत करार करण्यात आले आहेत. यासाठी आयआयटी मुंबई आणि भारत जेन यांच्यासोबत सरकारनं सामंजस्य करार केले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, काँटम संगणन, ड्रोन, स्वयंचलीत वाहन यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष धोरण अंमलात आणलं जाणार आहे. तसंच नागपूर इथं अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर स्थापन करण्यात येणार असून महाराष्ट्र जिओ टेक्नॉलॉजी एप्लीकेशन सेंटरची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेह वाचा :

  1. Maharashtra Budget 2026 Live Updates : 'महाराष्ट्रात 37 लाख लखपती दीदी झाल्या आहेत'-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  2. अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंत कर्जमाफीची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा
  3. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून 7,69,467 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; विरोधक म्हणाले,' निधीची आकडेवारी दिली नाही!'

TAGGED:

MAHARASHTRA BUDGET
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अर्थसंकल्प
MAHARASHTRA BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.