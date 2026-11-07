महाराष्ट्र बोर्डाच्या 10वी अन् 12 वीच्या परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर; 'या' तारखेपासून सुरू होणार पेपर
बारावीची लेखी परीक्षा 6 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2027 या कालावधीत पार पडणार आहे, तर दहावीची लेखी परीक्षा 15 फेब्रुवारी ते 15 मार्च दरम्यान होईल.
Published : November 7, 2026 at 2:57 PM IST
पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने २०२७ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणाऱ्या इयत्ता दहावी (SSC) आणि इयत्ता बारावी (HSC) परीक्षांचं अंतिम वेळापत्रक अधिकृतपणं घोषित केलं आहे.
मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, बारावीची लेखी परीक्षा 6 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2027 या कालावधीत पार पडणार आहे, तर दहावीची लेखी परीक्षा 15 फेब्रुवारी ते 15 मार्च 2027 दरम्यान घेतली जाईल.
या मुख्य परीक्षांपूर्वी होणाऱ्या प्रात्यक्षिक, तोंडी आणि अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर झालं असून, बारावीचे प्रॅक्टिकल्स 20 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान आणि दहावीचे प्रॅक्टिकल्स 28 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान पार पडतील.
पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या 9 विभागीय मंडळांमार्फत या परीक्षांचं आयोजन केलं जात आहे. सोशल मीडियावरील कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयातून मिळणाऱ्या छापील वेळापत्रकावरूनच परीक्षेच्या तारखांची अंतिम खात्री करावी, असं आवाहनदेखील मंडळानं केलं आहे.