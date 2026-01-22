कॉपी प्रकार आढळलेले दहावी-बारावीचे १०७ परीक्षा केंद्र रद्द; यंदा कॉपीमुक्त अभियान कसे राबविले जाणार?
दहावी आणि बारावीची परीक्षा कॉपीमुक्त आणि निकोप वातावरणात पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. जाणून घ्या, सविस्तर.
Published : January 22, 2026 at 6:28 PM IST
पुणे- फेब्रुवारी महिन्यात इयत्ता दहावी आणि बारावीची परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेसाठी दरवर्षीप्रमाणं महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीनं कॉपीमुक्त अभियान राबविण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या दक्षता समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक केंद्रावर बारीक नजर असेल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिली.
पुण्यात आज महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ येथे शिक्षण आयुक्तांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली.
मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी म्हणाले, "दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी दक्षता समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कार्यकारी अभियंता, प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी असणार आहे".
जिल्ह्यातील परीक्षा कॉपीमुक्त आणि निकोप वातावरणात पार पडण्याची जबाबदारी दक्षता समितीची असणार आहे. तसेच परीक्षा सुरू होण्याअगोदर एक दिवस आधी परीक्षा केंद्रावर आवश्यक भौतिक सुविधा सुव्यवस्थित आहेत का, याची जिल्हा दक्षता समितीमार्फत खात्री करण्यात येईल. जिल्ह्यातील मोठ्या परिरक्षक केंद्रासाठी प्रश्नपत्रिका नेणे आणि उत्तरपत्रिका गोळा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार शासकीय वाहने अधिग्रहीत करून वाहने संबंधित केंद्रांना उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
गैरमार्ग करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार- राज्यातील उपद्रवी आणि संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसरामध्ये जिल्हा दक्षता समितीमार्फत ड्रोन कॅमेराद्वारे परीक्षा केंद्राची निगराणी करण्यात येणार आहे. तसेच परीक्षा केंद्राच्या बाहेर जिल्हा दक्षता समितीमार्फत व्हिडीओ चित्रिकरणाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. जिल्हयातील सर्व विभागानं शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने कॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रावर भरारी पथके आणि बैठी पथके उपलब्ध होतील याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक भरारी पथकामध्ये किमान एक महिला प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास गैरप्रकारांना उद्युक्त करणारे, मदत करणारे आणि प्रत्यक्ष गैरमार्ग करणाऱ्यांवर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याबाबतची कार्यवाहीदेखील करण्यात येणार असल्याचं यावेळी डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी सांगितलं.
दहावीची ५,१११ केंद्रावर होणार परीक्षा- यंदाच्या वर्षी दहावीच्या परीक्षेसाठी जवळपास १६,१४,९८७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. ५,१११ केंद्रावर परीक्षा होणार आहे. तर २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च या कालावधीत दहावीची परीक्षा होणार आहे. तर इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी १,५२,८६२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. तर ३,३८७ केंद्रावर परीक्षा होणार आहे. तर १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान बारावीची परीक्षा होणार असल्याचंदेखील त्यांनी सांगितलं.
दहावीची ७६ परीक्षा केंद्र तर बारावीची ३१ परीक्षा केंद्र बंद- मागच्या वर्षी दहावी बारावीच्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार घडलेली परीक्षा केंद्र करण्यात आली आहेत. नऊ विभागात बारावीच्या परीक्षेमध्ये घडलेल्या गैरप्रकार ७६ केंद्र बंद करण्यात आली आहे. यात पुण्यातील १२, नागपूर १०, छत्रपती संभाजीनगर २८, मुंबई ५, अमरावती ७,नाशिक ६, लातूर ८ केंद्र बंद करण्यात आली आहे.तर दहावीच्या परीक्षेत गैरप्रकार घडल्यानं ३१ केंद्र बंद करण्यात आले आहेत. यात पुण्यातील ७, नागपूर ६, संभाजीनगर १०, मुंबई १, लातूर ७ केंद्र बंद करण्यात आली आहेत.