नागपूरच्या माजी महापौर मायाताई इवनाते यांना राज्यसभेची लॉटरी; भाजपाकडून मिळाली उमेदवारी

राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं महाराष्ट्रातील उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यात भाजपानं नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यात नागपूरच्या माजी महापौर मायाताई इवनाते यांचा समावेश आहे.

RAJYA SABHA ELECTION 2026
मायाताई इवनाते (ETV Bharat Reporter)
नागपूर : राज्यसभेवर जाण्यासाठी दिग्गज आणि अनुभवी नेते इच्छुक असताना भाजपानं धक्कातंत्राचा वापर करत त्यांना धक्का दिलाय. भाजपानं राज्यसभेची उमेदवारी नागपूरच्या माजी महापौर मायाताई इवनाते यांना संधी दिली आहे. मायाताई इवनाते या विद्यमान नगरसेविका देखील आहेत. 16 मार्चला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकसाठी बुधवारी (दि.4) भाजपानं चार उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यात रामदास आठवले यांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे, तर भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे आणि रामराव वडकूते यांनासुद्धा उमेदवारी जाहीर झाली आहे.

भाजपाचं धक्कातंत्र : राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील एकूण 7 जागेसाठी 16 मार्च रोजी निवडणूक होणार आहे. भाजपा आणि महायुतीकडील एकूण संख्याबळ बघता चारही उमेदवार राज्यसभेवर जाणार हे निश्चित झालं आहे. विदर्भातील माजी खासदार अशोक नेते, माजी मंत्री हंसराज अहिर तसंच नवनीत राणा हे नाव चर्चेत असताना भाजपानं धक्कातंत्राचा वापर करत मायाताई इवनाते यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.

कोण आहेत मायाताई इवनाते? : नागपूरच्या माजी महापौर मायताई इवनाते यांच्या नावाची घोषणा भाजपानं राज्यसभेच्या उमेदवार म्हणून केली आहे. त्यांचं पूर्ण नाव मायाताई चिंतामण इवनाते असं आहे. मायाताई नागपूरच्या माजी महापौर राहिलेल्या आहेत. 15 जुलै 2007 ते 23 डिसेंबर 2009 पर्यंत नागपूर त्यांनी नागपूर महानगरपालिकेमध्ये महापौरपद भूषवलं आहे. अनेक वर्षांपासून त्या नागपूर शहर भाजपामध्ये सक्रिय आहेत. शहर, प्रदेश भाजपामध्ये विविध पदावर काम करण्याचा त्यांना अनुभव आहे. मायाताई आदिवासी समाजाचं प्रतिनिधित्व करतात. त्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) च्या सदस्यपदी राहिल्या आहे. नुकत्याच झालेल्या नागपूर महानगरपालिकामध्ये प्रभाग 12 मधून त्या भाजपाच्या नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आहेत.

मायाताई ईवनाते भाजपाचा आदिवासी चेहरा :

  1. 2002 : नगरसेवक, भाजपा.
  2. 2007 : महापौर, नागपूर.
  3. 2012 : नगरसेवक.
  4. 2017 : राष्ट्रीय आदिवासी आयोग सदस्य.
  5. 2026 : नगरसेवक आणि अग्निशमक सभापती मनपा नागपूर.

राज्यसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक :

  1. 5 मार्च : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत.
  2. 6 मार्च : अर्जांची छाननी.
  3. 9 मार्च : उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख.
  4. 16 मार्च : सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 मतदान; सायंकाळी 5 नंतर मतमोजणी.

