अंबरनाथ, अकोट व मीरा-भाईंदरमध्ये अनपेक्षित युतीमुळं भाजपा अडचणीत; काँग्रेसच्या 12 स्थानिक नेत्यांवर कारवाई
'पार्टी विथ डिफरन्स' अशी ओळख सांगणाऱ्या भाजपानं अंबरनाथमध्ये थेट काँग्रेससोबत, तर अकोटमध्ये एमआयएमसोबत युती केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Published : January 7, 2026 at 4:36 PM IST
मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून ठाण्याजवळील अंबरनाथ आणि अकोल्यातील अकोट इथं भाजपानं केलेल्या कथित अनैसर्गिक युतीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. 'पार्टी विथ डिफरन्स' अशी ओळख सांगणाऱ्या भाजपानं अंबरनाथमध्ये थेट काँग्रेससोबत, तर अकोटमध्ये एमआयएमसोबत युती केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या अनपेक्षित राजकीय घडामोडींमुळं भाजपा अडचणीत सापडला आहे. सत्तेसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांशी हातमिळवणी केल्याने भाजपावर दुटप्पीपणाचे आरोप होत असून, राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, काँग्रेसनं या वादापासून स्वतःला दूर ठेवलं असून, ही स्थानिक पातळीवर युती झाली असून त्याचा आपल्या पक्षाशी काहीही संबंध नाही, असं म्हटलं आहे. तसंच, आपली नाचक्की टाळण्याच्या प्रयत्नात, काँग्रेसनं अंबरनाथमधील आपल्या 12 स्थानिक नेत्यांना निलंबित केलं असून येथील ब्लॉक समिती बरखास्त केली आहे.
अंबरनाथमध्ये शिवसेनेला धक्का : अंबरनाथ नगरपरिषदेत भाजपानं थेट काँग्रेसशी आघाडी करत सत्ता मिळवली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला सत्तेच्या समीकरणातून बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. या भाजपा–काँग्रेस आघाडीच्या जोरावर भाजपाच्या तेजश्री करंजुळे यांनी महापौरपद पटकावलं. या युतीला भाजपाचे 16, काँग्रेसचे 12 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 4 असे एकूण 32 नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळं नगरपरिषदेत स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे.
एमआयएमसोबत भाजपाची आघाडी : दरम्यान, अकोट आणि मीरा रोड-भाईंदर महानगरपालिकांमध्ये भाजपानं एमआयएमसोबत स्थानिक पातळीवर आघाडी केल्यानं वाद अधिकच वाढला आहे. अकोटमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी 'अकोट विकास मंच'ची स्थापना केली आहे. विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना नामनिर्देशन अर्ज मागे घेण्यास सांगितल्यानंतरच या आघाड्या झाल्यामुळं भाजपावर तीव्र टीका होत आहे.
...तर भाजपाला परिणाम भोगावे लागतील : या सर्व घडामोडींमुळे भाजपासोबत राज्यात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेत मोठी नाराजी पसरली आहे. अंबरनाथमध्ये शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवल्याने असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे. शिवसेनेचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी भाजपावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्यांनी या आघाडीला "अभद्र युती" असं म्हटलं आहे. तसंच भाजपानं सत्तेसाठी आपली तत्त्वे विसरल्याचा आरोप बालाजी किणीकर यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "एका बाजूला भाजपा काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा करतो, तर दुसऱ्या बाजूला सत्तेसाठी थेट काँग्रेसशी हातमिळवणी करतो. ही भाजपाची दांभिकता आहे. केवळ सत्ता मिळवण्यासाठीच हे सर्व सुरू आहे. आगामी निवडणुकांपूर्वी ही "अभद्र युती" कायम ठेवली, तर भाजपाला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशारा बालाजी किणीकर यांनी दिला आहे.
भाजपा दोन तोंडाचा गांडूळ - राऊत : दुसरीकडे, या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडूनही भाजपावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी भाजपाला "दोन तोंडाचा गांडूळ" असं संबोधलं. "अकोटपासून मीरा-भाईंदर आणि अंबरनाथपर्यंत भाजपाची एमआयएम आणि काँग्रेससोबत गुप्त आघाडी आहे. सोयीसाठी हे लोक कुणाशीही युती करतात. मुस्लीम मतं मिळवण्यासाठीच हे सर्व कारस्थान सुरू आहे," असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.
योग्य ती कारवाई करण्यात येईल - मुख्यमंत्री : या तीव्र टीकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक पातळीवरील अशा आघाड्यांवर नाराजी व्यक्त केली. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "पक्षाच्या भूमिकेला छेद देणाऱ्या स्थानिक आघाड्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल." तर काँग्रेसनं मात्र या वादापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी स्पष्ट केलं की, अंबरनाथमधील ही आघाडी केवळ स्थानिक पातळीवरील असून तिचा पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेशी काहीही संबंध नाही. "स्थानिक नेत्यांनी स्थानिक प्रश्नांसाठी ही युती केली आहे. याचा काँग्रेस किंवा भाजपाच्या पक्षीय राजकारणाशी काहीही संबंध नाही," असं सचिन सावंत यांनी सांगितलं.
राज्यभर जोरदार चर्चा : भाजपा–काँग्रेस आणि भाजपा–एमआयएम आघाड्यांमुळं संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तात्कालिक सत्तासंघर्ष जरी मिटला असला, तरी यामुळं महाराष्ट्राच्या एकूण राजकीय समीकरणांमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. या आघाड्या राजकीय अपरिहार्यतेतून झाल्या की, सत्तेसाठी केलेल्या वादग्रस्त तडजोडी आहेत, यावर राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू आहे. सध्या 29 महापालिकांच्या निवडणुका येत्या 15 तारखेला पार पडणार आहेत. या निकालावरही या युतीचा परिणाम दिसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
