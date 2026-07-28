ऑर्केस्ट्रा बारच्या परवान्यांना ब्रेक! सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स बारवर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
Published : July 28, 2026 at 10:06 AM IST
मुंबई : राज्यातील ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिक परफॉर्मन्स बारवर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, राज्यात नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने मंजूर करणे तसेच सध्याच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करणे तात्पुरते थांबविण्यात आले आहे. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत ही स्थगिती लागू राहणार असल्याचे शासन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने हा निर्णय महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 तसेच 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या डान्सबारविषयक कायद्यातील अलीकडील सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. या बदलांमुळे ऑर्केस्ट्रा आणि लाईव्ह म्युझिक परवान्यांनाही डान्सबार कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या मते, 2016 मध्ये हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये अश्लील नृत्याला आळा घालण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला होता. मात्र, काही ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिक परवान्यांचा वापर करून प्रत्यक्षात डान्सबार सुरू असल्याचे तपासादरम्यान समोर आले. कायद्यातील अशा पळवाटा बंद करून नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने विधिमंडळात सुधारणा विधेयक मांडले होते. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले होते.
या कायद्यातील सुधारणा लागू होत असताना गृह विभागाने स्वतंत्र परिपत्रक काढून परवाना प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती जाहीर केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत कोणत्याही नवीन ऑर्केस्ट्रा किंवा लाईव्ह म्युझिक परवान्याला मंजुरी दिली जाणार नाही. याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेल्या परवान्यांचे नूतनीकरणही करण्यात येणार नाही. त्यामुळे राज्यातील ऑर्केस्ट्रा बार व्यवसायावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर पोलिसांनी कारवाई केली होती. जुलैच्या सुरुवातीला मुंबईतील 11 ऑर्केस्ट्रा बारचे परवाने 30 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. या ठिकाणी ऑर्केस्ट्राच्या नावाखाली नियमबाह्य प्रकार सुरू असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. त्यानंतर आता राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकामुळे अशा प्रकारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, या परिपत्रकावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र, कायद्यातील सुधारणा मंजूर करताना सत्ताधारी पक्षाने महिलांचा सन्मान, सार्वजनिक शिस्त आणि कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली होती. विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान काही सदस्यांनी राज्यातील बारच्या वाढत्या संख्येबाबतही चिंता व्यक्त केली होती.
गृह विभागाच्या निर्णयानंतर पुढील आदेश येईपर्यंत राज्यात नवीन ऑर्केस्ट्रा परवाने मिळणार नाहीत आणि विद्यमान परवान्यांचे नूतनीकरणही होणार नाही. त्यामुळे परवाना प्रक्रियेबाबत पुढे कोणते नियम लागू होणार, याकडे ऑर्केस्ट्रा बार चालकांसह संबंधित व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
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