इसिस मॉड्यूलशी छापे टाकल्यानंतर पुण्यातून संशयिताला अटक; चार नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

एटीएसनं पुण्यातील एका व्यक्तीला कट्टरतावादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या संशयावरून अटक केली आहे. त्याचा बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा एटीएसला संशय आहे.

प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : October 27, 2025 at 9:32 PM IST

पुणे- बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर ४ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्याच्या घराची झडती घेऊन एटीएस अधिकाऱ्यांनी कारवायांमध्ये वापरले जाणारे साहित्य आणि इतर गुन्हेगारी कागदपत्रे जप्त केल्याची माहिती एटीस अधिकाऱ्यांनी दिली. झुबेर हंगरगेकर असे या संशयिताचं नाव आहे.

अलीकडेच एटीएसनं इसिस मॉड्यूलशी संबंधित एका प्रकरणात पुण्यात छापे टाकले होते. त्या दरम्यान हंगरगेकरची चौकशी करण्यात आली होती, असे एटीएस अधिकाऱ्यानं सांगितलं. त्याच्या कारवायांवर लक्ष ठेवल्यानंतर एटीएसनं सोमवारी वेगळा गुन्हा नोंदवून त्याला अटक केली आहे.

महाराष्ट्र एटीएसनं ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुण्यात विविध ठिकाणी शोधमोहीम केली होती. या कारवाईत अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, कागदपत्रे आणि साहित्य जप्त करण्यात आलं होतं. तपासादरम्यान उघडकीस आलेल्या पुराव्याधारित माहितीनुसार, बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) अधिनियम, १९६७ (सुधारित २००८) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या गुन्ह्याच्या नोंदीनंतर एटीएसनं पुण्यात संशयिताला अटक केली आहे.

आरोपीकडं सापडले काही डिव्हाईस- काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील कोंढवा तसेच मोमीनपुरा आणि शहरातील अनेक ठिकाणी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून छापेमारी करत १८ जणांना ताब्यात घेतलं होतं. या प्रकरणात मुंबई, पुणे आणि गुजरातमधील काही भागांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्याचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या अनेक व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. आरोपींनी कोल्हापूर आणि सातारा येथील जंगलात बॉम्ब चाचणी घेतली होती. कोंढवा परिसरात बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण घेतलं होतं. त्यातील एकाला आज अटक करण्यात आली असून आज न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने चार तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तसेच आरोपीकडे काही डिव्हाईस मिळाले आहेत. त्याच्यामध्ये काही व्हिडिओ आहेत. या व्हिडिओवरून देशात अनेक ठिकाणी देश विघातकृ कृत्य करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता, असा तपास संस्थांना संशय आहे.

कोंढवा परिसरावर तपास यंत्रणांचं विशेष लक्ष- पुण्यातील कोंढवा परिसरात दोन वर्षांपूर्वी (२०२३ मध्ये) इसिसशी संबंधित तीन संशयितांना अटक केली होती. त्यावेळी पोलिसांना बॉम्ब तयार करण्याचं साहित्य, ड्रोन मटेरिअल आणि इतर संशयास्पद वस्तू सापडल्यानं कोंढवा परिसरावर तपास यंत्रणांचं विशेष लक्ष केंद्रित झालं.

