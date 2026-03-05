ETV Bharat / state

मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी संघटनेशी विद्यार्थ्याचा संबंध? एटीएसनं अटक करून चौकशी केली सुरू

महाराष्ट्र एटीएसच्या माहितीनुसार दहशतवादी प्रचार साहित्य ऑनलाइन शेअर केल्याच्या आरोपाखाली विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. तर इतर दोघांचीही चौकशी सुरू आहे.

मुंबई-महाराष्ट्र एटीएसनं 21 वर्षीय अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी अयान शेखला अटक केली आहे. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आणि दहशतवादी संघटना आयएसआयएसशी संबंध असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे, असे अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितलं.

बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित संशयास्पद ऑनलाइन कट्टरतावादी माहिती शेअर केल्यानं गुप्तचर माहितीच्या आधारे एटीएसनं मुंबईतील अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. छाप्यांनंतर, अयान शेखविरोधात यूएपीए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर मुंबईमधील रहिवासी असलेल्या अभियांत्रिकी विद्यार्थी शेखला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

तपाससंस्थांच्या रडारवर आला होता आरोपी- सोमवारी रात्री उशिरा कुर्ला, गोवंडी आणि शिवाजीनगर येथील परिसरात एटीएसनं शोध मोहीम राबविली. या झडती दरम्यान अधिकाऱ्यांनी लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठविली आहेत. दहशतवाद्यांशी जवळ संबंध दर्शविणारा 'डिजिटल रोडमॅप' एटीएसनं जप्त केला आहे. एटीएस अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार शेख हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्लिकेशन्सवर जैश आणि आयसिसिसशी संबंधित दहशतवादी प्रचार सामग्री प्रसारित करत होता. त्यानंतर तपास संस्थांच्या रडारवर शेख आला होता. प्राथमिक तपासणीत जैश प्रमुख मसूद अझहरशी संबंधित अनेक ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिपदेखील आढळले आहेत.

शेखच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू- धक्कादायक बाब म्हणजे शेख हा टेलिग्रामसह एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर दहशतवाद्यांशी संबंधित माहिती प्रसारित केरत होता. तसे अनेक चॅट रेकॉर्डमध्ये दहशतवाद्यांची भरती आणि कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. शेखच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. तो दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होता का, याबाबत तपास सुरू आहे. शेखनं परदेशी हँडलर्स आणि बंदी घातलेल्या दहशतवादी गटांशी संबंधित व्यक्तींशी संशयास्पद संभाषण केले. त्यात अनेक परदेशी नागरिक, स्लीपर सेल आणि भरती नेटवर्कचा भाग असलेले संशयित कथित सूत्रधार होते.

आणखी काही जणांना अटक होणार- अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार एन्क्रिप्टेड गटांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विविध भारतीय राज्यांमधील अनेक तरुणांची उपस्थिती आढळून आली आहे. या गटांनी अतिरेकी सामग्री, कट्टरतावादी साहित्य आणि भरती धोरणांवरील मार्गदर्शनाची देवाणघेवाण केल्याचा आरोप आहे. अयान शेखला मुंबईतील विशेष न्यायालयात शुक्रवारी हजर केले जाणार आहे. पुढील चौकशी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी त्याच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भात आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता आहे.

