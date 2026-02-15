ETV Bharat / state

एटीएसची मोठी कारवाई! अहिल्यानगरमधून तलवारी केल्या जप्त; आक्षेपार्ह कागदपत्र, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट, सीसीटीव्हीची केली तपासणी

अहिल्यानगर तसंच राज्यातील विविध जिल्ह्यांत एकूण 21 ठिकाणी एकाचवेळी दहशतवाद विरोधी पथकानं कारवाई केल्याचं समोर आलं आहे.

MAHARASHTRA ATS ACTION
अहिल्यानगरात दहशतवाद विरोधी पथकाची कारवाई (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 7:05 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 8:38 PM IST

अहिल्यानगर : राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाकडून म्हणजेच Anti-Terrorism Squad (ATS) शनिवारी मध्यरात्रीपासून राज्यभर कारवाई सुरू आहे. दहशतवाद विरोधी पथकानं अहिल्यानगर शहरातील मुकुंदनगर परिसरात अनेक ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. त्यामुळं शहरात खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई अत्यंत गोपनीय पद्धतीनं राबविण्यात येत असून पहाटेपर्यंत चौकशी सुरू होती. याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक झाली नसली तरी अनेक संशयितांची चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे.

बंदोबस्तात पार पडली कारवाई : मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दहशतवाद विरोधी पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही धडक मोहीम राबवण्यात आली आहे. मुकुंदनगर परिसरातील काही घरांवर मध्यरात्री छापे टाकण्यात आले. अचानक मोठ्या संख्येनं पोलीस आणि एटीएस अधिकारी पोहोचल्यानं परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पोलीस दलाच्या बंदोबस्तात ही कारवाई पार पडली.

अहिल्यानगरमधून तलवारी केल्या जप्त - "अहिल्यानगर जिल्ह्यात महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडून वॅारंटच्या आधारे एकूण 12 ठिकाणी छापा कारवाई करण्यात आली. तसंच यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये पुसद व उमरखेड येथे 14 संशयितांची कसून चैाकशी सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान अहिल्यानगर येथून तलवारी पकडण्यात आल्या. तसंच कारवाईत आक्षेपार्ह कागदपत्र, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट, सीसीटीव्ही यांची तपासणी व जप्ती शांततेत चालू आहे. या कारवाईत कोणालाही अटक केली नसून, संशयिताची सखोल चौकशी केली जात आहे," अशी माहिती महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडून अधिकृत पत्रकाद्वारे देण्यात आली.

एटीएसची मोठी कारवाई (ETV Bharat Reporter)

या कारवाईमागं नेमकं कारण काय? : दहशतवाद विरोधी पथकानं केवळ अहिल्यानगरमध्येच नव्हे तर राज्यातील विविध जिल्ह्यांत एकूण 21 ठिकाणी एकाचवेळी कारवाई केल्याचं समोर आलं आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तसंच अकोला जिल्ह्यातील उमरखेड भागातही छापे टाकले आहेत. या सर्व कारवाया समन्वयानं आणि नियोजनपूर्वक राबविण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

कोणत्या संघटनेशी किंवा नेटवर्कशी संबंधित तपास? : ही कारवाई कशासाठी करण्यात आली, याबाबत दहशतवाद विरोधी पथकानं अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र, संशयित हालचाली, आर्थिक व्यवहार किंवा संभाव्य दहशतवादी कनेक्शन या अनुषंगानं तपास सुरू असल्याची चर्चा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही व्यक्तींचे मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तसंच कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली असून काहींची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. अनेकांना चौकशीसाठी नोटीस दिली आहे का? याबाबतही अधिकृत पुष्टी नाही.

एटीएसची कारवाई अजूनही गुप्त : मुकुंदनगरमध्ये अचानक झालेल्या या धडक कारवाईमुळं नागरिकांमध्ये भीती आणि कुतूहलाचं वातावरण आहे. मध्यरात्रीपासून सुरू असलेल्या हालचालींमुळं परिसरात अफवांना उधाण आलं होतं. पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. या कारवाईमागील नेमका उद्देश काय?, कोणत्या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे? आणि पुढील टप्प्यात अटक होणार का? याकडं संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे. दहशतवाद विरोधी पथकाकडून अधिकृत खुलासा झाल्यानंतरच या गूढ छाप्यांचं खरं कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. मुकुंदनगरमधील कारवाई अजूनही गुप्त ठेवली असून पुढील काही दिवसांत मोठा खुलासा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Last Updated : February 15, 2026 at 8:38 PM IST

