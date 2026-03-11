ETV Bharat / state

गॅस टंचाईवरून विधानसभेत काँग्रेसचा सरकारला सवाल; गॅसच्या तुटवड्याची सरकारची कबुली

प्रत्येक विक्रेत्याची तपासणी करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. प्रश्न जागतिक स्तरावर निर्माण झाल्यानं त्यावर तातडीने नियंत्रण ठेवणं कठीण असल्याचंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

विरोधी पक्षांचं विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
विरोधी पक्षांचं विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 6:43 PM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - राज्यात घरगुती एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप काँग्रेसनं बुधवारी विधानसभेत केला. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं परिस्थिती स्पष्ट करावी आणि टंचाई दूर करण्यासाठी कोणती पावलं उचलली जात आहेत, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसनं केली. हा मुद्दा उपस्थित करताना काँग्रेस विधानमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात स्वयंपाकाच्या गॅसची “तीव्र” टंचाई निर्माण झाल्याची भीती नागरिकांमध्ये पसरली आहे.

आंतरराष्ट्रीय युद्धस्थितीमुळे देशात गॅस टंचाई वाढत असून भविष्यात डिझेल आणि पेट्रोलची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चिंता माजी मंत्री जयंत पाटील यांनीही व्यक्त केली. गॅस, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकारनं विशेष लक्ष देऊन साठेबाजी रोखावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलताना केली. यावेळी जयंत पाटील म्हणाले की, सध्या गॅस टंचाई प्रचंड झाली आहे आणि उद्या डिझेल-पेट्रोलची टंचाई झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. इराण येथील समुद्रधुनीत जहाजांना पार करणे कठीण झाल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. युद्ध किती काळ चालेल याची कोणालाही कल्पना नसल्यानं महागाई वाढण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. देशांतर्गत वापरासाठी आधीच आयात होऊन भारतात आलेल्या गॅसच्या किमती वाढू नयेत यासाठी सरकारनं नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. “महागड्या दराने पुढे गॅस आयात करावा लागला तर ते समजू शकतो; पण जो गॅस आधीच देशात आलेला आहे, तो महाग होऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी,” असं त्यांनी नमूद केलं.

पत्रकारांशी बोलताना जयंत पाटील
पत्रकारांशी बोलताना जयंत पाटील (ETV Bharat)


सरकार विकासाच्या गप्पा करत असताना सामान्य नागरिकांना घरात स्वयंपाक कसा करायचा याची चिंता लागून राहिली आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे अनेक खानावळी आणि हॉटेल्स बंद राहिल्याचा दावाही त्यांनी केला. मुंबई आणि नागपूरमध्ये सुमारे 30 टक्के हॉटेल्स गॅस टंचाईमुळे बंद असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांवरही परिणाम होत असल्याचं ते म्हणाले. तसंच ही परिस्थिती कायम राहिल्यास गॅसच्या काळ्या बाजाराला खतपाणी मिळू शकतं, असंही वडेट्टीवार म्हणाले. याबाबत विरोधी पक्षांनी विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलनही केलं.



दरम्यान याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्देश देताना म्हटलं, “हा विषय केंद्राशी संबंधित असून राज्य सरकारनं जनतेच्या हितासाठी योग्य ती उपाययोजना करावी.”

गॅसऐवजी केरोसीन वापरा - युद्धाच्या वाढत्या तणावाचे पडसाद आता शहरातील हॉटेल व्यवसायावर उमटू लागले आहेत. व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. सध्या काही हॉटेल्स शिल्लक गॅस साठ्यावर व्यवसाय चालवत असली, तरी ही स्थिती कायम राहिल्यास पुढील दोन दिवसांत शहरातील असंख्य हॉटेल्स बंद होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना गॅसच्या तुटवड्याची कबुली दिली. केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला तसंच गॅस उत्पादक कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याबाबत पत्र पाठवलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली.


घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा हा केंद्र सरकारने प्राधान्यक्रमावर ठेवला असल्यामुळे हॉटेल व्यवसायासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणं सध्या शक्य नसल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. हॉटेल व्यावसायिकांनी पर्याय म्हणून केरोसीनचा वापर करावा, असं आवाहन करण्यात आलं होतं; मात्र त्यासाठी यंत्रणा बदलावी लागेल, असं व्यावसायिकांनी सांगितल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी पुरवठा विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना कठोर सूचना देण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक विक्रेत्याची तपासणी करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून हा प्रश्न जागतिक स्तरावर निर्माण झाल्यानं त्यावर तातडीने नियंत्रण ठेवणं कठीण असल्याचंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा...

  1. युद्धजन्य परिस्थितीमुळं व्यापाराला ब्रेक; जेएनपीटीतून होणारी आयात-निर्यात ठप्प, नाशवंत मालाचं मोठं नुकसान
  2. इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम भारतीयांच्या स्वयंपाक घरावर; अमरावतीत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा
  3. शिर्डी साईबाबा संस्थानकडे 15 दिवसांचा गॅससाठा; पुरवठ्यात अडथळा आल्यास बुंदी-लाडू निर्मिती थांबणार
Last Updated : March 11, 2026 at 7:00 PM IST

TAGGED:

GAS SHORTAGE
गॅसच्या तुटवड्याची सरकारची कबुली
गॅसची टंचाई
टंचाई
MAHARASHTRA ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.