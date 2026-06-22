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पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात, राज्य सरकारच्या तब्बल 97 हजार कोटींच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या; कर्जमाफीसाठीही तरतूद

मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 97,706.40 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी पुरवणी मागणी ठरली आहे.

CM Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 4:08 PM IST

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मुंबई : राज्य सरकारनं वाढती आर्थिक तूट आणि कर्जाचा भार लक्षात घेऊन चालू अधिवेशनात तब्बल 97,706.40 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत सादर केल्या आहेत. मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्या मांडल्या. यामध्ये ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026’ साठी 20,552 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कर्जमाफी योजनेवर एकूण 36,585 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून, त्यातील मोठा हिस्सा या पुरवणी मागण्यांमधून दिला जाणार आहे. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांसाठी नगरविकास विभागाला 15,000 कोटी देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारनं खरेदी केलेल्या 'एअर इंडिया' इमारतीत विविध शासकीय विभाग हलवण्यासाठी फर्निचर आणि वीजसंबंधित कामांसाठी 181 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.



महसुली तूट आणि वाढते कर्ज : मार्च 2026 मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार राज्याची महसुली तूट 40,552 कोटी आणि आर्थिक तूट 1.50 लाख कोटी इतकी दाखवण्यात आली होती. तसंच 2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्याचे एकूण कर्ज 11.02 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. हे 2025-26 मधील 9.74 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत मोठी वाढ मानली जात आहे.

महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या? :

  • केंद्राच्या विशेष भांडवली गुंतवणूक सहाय्य योजनेतून विकासकामांसाठी 9, 934 कोटी रुपये
  • महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादितच्या कर्जफेडीसाठी 8, 000 कोटी रुपये
  • जी राम जी योजनेसाठी 7, 367. 32 कोटी रुपये
  • कुंभमेळ्यासाठी साठी 3, 000 कोटी रुपये
  • मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगर मेट्रोला 3, 372 कोटी रुपये कर्ज
  • ठाणे-बोरिवली बोगदा आणि ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह प्रकल्पासाठी 450 कोटी रुपये
  • शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी 800 कोटी रुपये
  • राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळासाठी 1,000 कोटी रुपये भागभांडवल
  • महावितरणच्या कर्जावरील व्याजासाठी 3, 000 कोटी रुपये
  • शासकीय कार्यालयांच्या वीजबिलांसाठी 4, 000 कोटी रुपये
  • किमान आधारभूत किंमत योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी 1, 750.62 कोटी रुपये
  • विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) योजनेसाठी 7, 367.32 कोटी रुपये
  • अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी 734.92 कोटी रुपये
  • नागपूर विधानभवन विस्तारासाठी 100 कोटी रुपये
  • महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या संगणकीकरणासाठी 28 कोटी रुपये
  • दिव्यांगांच्या स्वावलंबनासाठी ‘मोबाईल दुकान वाहन’ योजनेसाठी 21.35 कोटी रुपये




    आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पुरवणी मागण्या : महायुती सरकारच्या कार्यकाळात ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी पुरवणी मागणी ठरली आहे. याआधी जून 2025 मध्ये 57,509.71 कोटी रुपये, तर डिसेंबर 2025 मध्ये 75,286.37 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या.

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TAGGED:

SUPPLEMENTARY DEMANDS CM FADNAVIS
CM DEVENDRA FADNAVIS
देवेंद्र फडणवीस
पावसाळी अधिवेशन
MAHARASHTRA ASSEMBLY SESSION 2026

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