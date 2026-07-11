कागदावर हजेरी, सभागृह रिकामं! पावसाळी अधिवेशनातील आमदारांच्या अनुपस्थितीवर 'ईटीव्ही भारत'चा ग्राऊंड रिपोर्ट; भाई जगतापांची टीका
पावसाळी अधिवेशनात आमदारांची 78.57 टक्के हजेरी फक्त कागदावरच असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. यासंदर्भात प्रतिज्ञा शेटे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : July 11, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशन 2026 दरम्यान सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण 14 दिवसांच्या अधिवेशनातील कामकाजाची सरासरी उपस्थिती 78.57 टक्के इतकी राहिली. मात्र, विधान परिषदेतील आमदारांची उपस्थिती कागदावर पूर्ण दिसत असली तरी प्रत्यक्ष सभागृहात चर्चा सुरू असताना आमदारांची संख्या अत्यंत कमी असते, असं चित्र या अधिवेशनात वारंवार पाहायला मिळालं आहे. यावरून उपसभापती आणि विरोधी पक्षांचं नक्की म्हणणं काय आहे? या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा वृत्तांत...
नक्की काय आहे वास्तव? : अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, अशी जनतेची अपेक्षा असते. मात्र, चालू पावसाळी अधिवेशनात असं दिसून आलं की, अनेक आमदार सकाळी विधान भवनात येऊन हजेरी पुस्तकावर स्वाक्षरी करतात. मात्र, त्यानंतर प्रत्यक्ष सभागृहाचं कामकाज सुरू असताना ते बाकांवर उपस्थित नसतात. सभागृहात अनेकदा महत्त्वाच्या विधेयकांवर किंवा जनहितार्थ प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना सभागृह रिकामं दिसतं, हीच या अधिवेशनाची खरी वस्तुस्थिती आहे.
काय आहे विरोधी पक्षांचं म्हणणं? : विधान परिषदेत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विरोधी पक्षनेता नियुक्त न केल्याच्या मुद्द्यावर सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "राज्याच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेचं काम विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालत आहे. हे तिसरं अधिवेशन आहे. संविधान, कायदा-सुव्यवस्था आणि राज्याच्या कामकाजावर सरकार बोलतं. मात्र संविधानाला अभिप्रेत असलेला विरोधी पक्षनेता अद्याप का नाही? पूर्वी विरोधी पक्षनेता होता. मग आता का नाही? ही प्रशासकीय मनमानी असून सत्तेचा माज आहे. नरेंद्र मोदी सरकारनंही संसदेत अशी भूमिका घेतली होती, मात्र तेव्हा आमची संख्या नव्हती. महाराष्ट्रात मात्र तशी परिस्थिती नाही."
दोन्ही बाजूंचं समान महत्त्व : पूर्वीच्या नेत्यांचा उल्लेख करत भाई जगताप म्हणाले, "ते सरकारसमोर ठामपणे भूमिका मांडायचे आणि त्यांना योग्य सन्मान मिळायचा, हीच लोकशाहीची परंपरा होती. सध्या महाविकास आघाडीचे सहा सदस्य आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पाच सदस्य असे एकूण 11 सदस्य विरोधी बाकांवर असून ते नियमितपणे सभागृहात उपस्थित राहतात. आम्ही विरोधक म्हणून आमचे मुद्दे, प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि कामकाज सातत्यानं मांडत आहोत. मात्र, लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंचं समान महत्त्व आहे. सभागृहाच्या प्रथा-परंपरा आणि वैभव अलीकडं सत्तेच्या माजामुळं कमी होत असल्याची खंत आहे."
उपसभापतींची भूमिका : विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सभागृहात सदस्य कायम अनुपस्थित असतात, असे चित्र नाही, असं सांगितलं. "काहीवेळा मंत्री आणि सदस्यांना प्रशासकीय कामं किंवा मतदारसंघातील कामांमुळं बाहेर जावं लागतं. मात्र, महत्त्वाच्या विषयांवर सदस्य सक्रियपणे चर्चेत सहभागी होतात. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकावरील चर्चेत सदस्यांनी साडेतीन तास सहभाग घेतला. प्रत्येक सदस्य आपल्या मतदारसंघातील आणि राज्यातील प्रश्न सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. तसंच, उपसभापती म्हणून प्रत्येक सदस्याला न्याय्य संधी मिळावी, चर्चेत अधिक सहभाग वाढावा आणि संबंधित मंत्री उपस्थित राहावेत यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले जात असतात. जर प्रश्न विचारतेवेळी संबंधित खात्याचे मंत्री नसतील तर काही काळासाठी सभागृह तहकूब करून त्या मंत्र्यांना खालच्या सभागृहातून बोलवलं जातं. बऱ्याचवेळा विधानसभेत देखील प्रश्न विचारले जात असल्यामुळं कधी कधी मंत्री उपस्थित नसतात. मात्र इथून पुढं आमदारांची उपस्थिती जास्तीत जास्त कशी राहील याकडं लक्ष दिलं जाईल," असं विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सांगितलं.
नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय? : सर्वसामान्य जनतेच्या करामधून अधिवेशनाचा प्रचंड खर्च चालतो. मुंबईत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळं आधीच अनेक दिवस कामकाज तहकूब करावं लागलं होतं. अधिवेशनासाठी होणारा खर्च पाहता, प्रत्येक मिनिटाचं कामकाज महत्त्वाचं ठरतं. त्यामुळं सदस्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
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