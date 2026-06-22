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पावसाळी अधिवेशन 2026 : बिनविरोध निवडून आलेल्या आमदारांचा विधान परिषदेत परिचय, विविध विधेयकं पटलावर

विधान परिषदेमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय करुन देण्यात आला. विविध विधेयकं सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली.

Maharashtra Assembly Monsoon Session
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 2:43 PM IST

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मुंबई : आजपासून विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं. विधान परिषदेमध्ये बिनविरोध निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय करुन देण्यात आला. विविध विधेयकं सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. त्यानंतर निधन झालेल्या माजी विधान परिषद सदस्यांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. शोकप्रस्तावानंतर विधान परिषदेचं कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आलं.

नव्या सदस्यांचं स्वागत : विधान परिषदेच्या सोमवारच्या कामकाजाला सुरुवात होताच बिनविरोध निवडून आलेल्या नीलम गोऱ्हे, अंबादास दानवे, बच्चू कडू, डॉ प्रज्ञा सातव, प्रमोद जठार, झिशान सिद्दिकी, माधवी नाईक, सुनील कर्जतकर, विवेक कोल्हे, संजय भेंडे या नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय सभागृहात करून देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नव्या सदस्यांचं स्वागत करण्यात आलं.

महत्त्वाचे अध्यादेश सभागृहासमोर : आज विधानपरिषदेमध्ये सरकारनं काही महत्त्वाचे अध्यादेश सभागृहासमोर ठेवले. यामध्ये सर्वात आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियम ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर शहरांच्या विकासाशी संबंधित नगरपालिका कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सादर केला. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'विद्यापीठ कायद्यात' आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी 'औद्योगिक विकास कायद्यात' बदल सुचवणारे प्रस्ताव मांडले. त्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित आणि सामाजिक न्याय विभागानं अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणांचा अध्यादेश मांडला. शेवटी 'रोजगार हमी योजनेत' सुधारणा करण्यासाठी रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे यांनी प्रस्ताव ठेवून, या कामांसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची मागणी सभागृहाकडं केली.

सभागृहात मांडण्यात आला शोकप्रस्ताव : दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी दिलेल्या अधिस्वीकृतीची माहिती सभागृहाला देण्यात आली. सभापती तालिकेवर सदस्यांचं नामनिर्देशन करण्याबाबतची सूचना सभापतींकडून करण्यात आली. यानंतर सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. पद्मविभूषण आशा भोसले आणि ज्येष्ठ गायिका पद्मभूषण सुमन कल्याणपूर, माजी विधान परिषद सदस्य प्रा. भाऊराव देशमुख तसेच सुरेशकुमार जैन यांच्या निधनाबद्दल सभागृहानं शोक व्यक्त केला. सदस्यांनी दिवंगतांना श्रद्धांजली अर्पण केली. शोकप्रस्तावानंतर सभागृहाचं पुढील कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आल्याची घोषणा सभापतींकडून करण्यात आली.

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पावसाळी अधिवेशन 2026
आमदारांचा विधान परिषदेत परिचय
ASSEMBLY MONSOON SESSION 2026

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