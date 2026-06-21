पावसाळी अधिवेशन 2026 : विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; देवेंद्र फडणवीसांना पत्र, सरकारवर केले 'हे' मोठे आरोप
महाराष्ट्र विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत आहे. मात्र त्यापूर्वीचं विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. सरकार लोकशाहीची थट्टा करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
Published : June 21, 2026 at 6:19 PM IST
मुंबई : "दुष्काळाच्या संकटात असतानाही सरकार काही करत नाही. अशावेळी या सरकारच्या मांडीला मांडी लावून आम्ही चहापानाचा कार्यक्रम करणार नसून आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत," असं महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये भास्कर जाधव म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला विरोधी पक्षातील आमदार जयंत पाटील, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार भास्कर जाधव, आमदार सतेज पाटील, आमदार अनिल परब, अंबादास दानवे आदी नेते उपस्थित होते. यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून विविध मागण्या केल्या आहेत.
पुरुषांनी कसा घेतला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ ? : "निवडणूक काळात राज्यात 2 कोटी 38 लाख महिलांना दीड हजार रुपये देऊन लाडकी बहीण योजना आणली. मात्र आता त्यातून 81 लाख महिलांना काढण्यात आलं आहे. या महिलांची मतं घेतली आणि नंतर त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आलं," असा आरोप यावेळी भास्कर जाधव यांनी केला. दुसरीकडं "या योजनेचा लाभ पंधरा हजार पुरुषांनी घेतलाच कसा?" असा प्रश्नही यावेळी भास्कर जाधव यांनी सरकारला विचारला.
पावसाळी अधिवेशनाला 22 जूनपासून सुरुवात : 22 जूनपासून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. महायुती सरकारला आरसा दाखवत महाविकास आघाडीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय चहा पानाच्या निमंत्रणावर जाहीर बहिष्कार टाकला आहे. राज्यात दुष्काळाचं भीषण सावट, शेतकऱ्यांची फसवी कर्जमुक्ती, कायदा सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा आणि नीट पेपर फुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान, अशा अनेक प्रश्नांकडं सरकार दुर्लक्ष करत असल्यानं या सरकारसोबत चहा पिणं आम्हाला मुळीच मान्य नाही, असं म्हणत महाविकास आघाडीनं चहापानावर बहिष्कार टाकला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सहा पानांचं पत्र : यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सहा पानांचं पत्र पाठवून सरकारच्या कारभारावर तेरा गंभीर मुद्द्यांच्या आधारे तीव्र हल्लाबोल केला. जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, सतेज पाटील, अनिल परब, अंबादास दानवे आणि जयंत पाटील या आमदारांनी आज पत्रकार परिषदेत सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोलमडली : "महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. सरकार एकमेकांच्या भांडणामध्ये अडकलं आहे. चांगला हमीभाव हा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कर्जमुक्तीचा लाभ जो गेल्या वर्षीपासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, याकडं सरकार दुर्लक्ष करत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी केली. विरोधी पक्षनेते पद हे संवैधानिक पद आहे. हे सरकार उपमुख्यमंत्री पद देते, मात्र विरोधी पक्षनेतेपद द्यायला तयार नाही. सरकार लोकशाहीची थट्टा करत आहे. विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं तर नक्कीच जनतेच्या मागण्या अजून ठामपणे विधिमंडळामध्ये आम्हाला मांडता येतील. मात्र जनतेच्या समस्यांकडं सरकार दुर्लक्ष करत आहे," असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
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