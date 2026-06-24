'आंतरराष्ट्रीय ड्रग लॉबीकडून तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी 250 कोटींची सुपारी’- जितेंद्र आव्हाडांचा विधानसभेत गंभीर आरोप
आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगत जितेंद्र आव्हाड यांनी गंभीर आरोप केले. त्यावर मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी स्पष्टीकरण दिलं आङे.
Published : June 24, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 7:39 PM IST
मुंबई- अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी आंतरराष्ट्रीय ड्रग लॉबीकडून तब्बल 250 कोटी रुपये गोळा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केला. या आरोपामुळे सभागृहात मोठी खळबळ उडाली.
तुकाराम मुंढे एफडीए आयुक्त झाल्यापासून विभाग देशभर चर्चेत आला आहे. मात्र, सरकारनं या खात्याकडं गांभीर्यानं लक्ष दिलं नसल्याचा आरोप आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. “भेसळीमुळे कॅन्सरसारख्या आजारांचं प्रमाण वाढत आहे. तपासणीसाठी पाठवण्यात येणाऱ्या लॅब्स अद्ययावत नाहीत. अनेक ठिकाणी सेटलमेंट केली जाते,” असा त्यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आरोप केला.
झिरवळ यांच्यावर दबाव? यावेळी विधानसभेत बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “तुकाराम मुंढे यांची ‘विकेट’ काढण्यासाठी ड्रग लॉबी, मेडिकल कंपन्या आणि काही अधिकारी एकत्र आले आहेत. त्यांच्या बदलीसाठी 250 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. पुढच्या आठवड्यात मी यामागची सर्व नावे उघड करणार,” असा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी दिला.
अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी यांच्यावरही दबाव असल्याचा आरोप करत, “हे खाते प्रत्यक्षात आणखी कोणीतरी चालवत आहे,” असे आव्हाड म्हणाले. पालघरमध्ये गुटखा उतरल्यावर तो संपूर्ण महाराष्ट्रात कसा पोहोचतो, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचा प्रश्नच नसल्याचं स्पष्ट केलं. “एफडीएकडून सध्या चांगली कारवाई सुरू आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुविधा देण्यात येतील,” असे त्यांनी सांगितलं.
याचवेळी भाजपचे आमदार सुधार मुनगंटीवार यांनी मुंढे यांच्या कामाचे कौतुक करत, “तुकाराम मुंढे यांच्यातील ‘टी’ आता टायगरमधील ‘टी’ झाला आहे. ते चांगले काम करत आहेत. त्यांना किमान तीन वर्षे तिथे ठेवले पाहिजे,” असे म्हटले. तर आमदार अर्जुन खोतकर यांनी मुंढे यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करत त्यांना सुरक्षा देण्याची मागणी केली.
तुकाराम मुंढेचं कौतुक - अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर धडाडीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचा सपाटा लावला आहे. राज्यभर विविध ठिकाणी धाडी टाकत त्यांनी अन्नभेसळीचे अनेक प्रकार उघडकीस आणले आहेत. संबंधितांविरोधात गुन्हेही दाखल केले आहेत. त्यांच्या या आक्रमक मोहिमेमुळे भेसळ करणारे व्यापारी आणि दलालांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
- मुंढे यांच्या कारवाईचे सर्वसामान्य नागरिकांकडून स्वागत होत आहेत. त्यांच्या कामाचं कौतुकही केलं जात आहे. भेसळीविरोधातील ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे सुरू राहावी. व्यापारी किंवा अन्य दबावगटांच्या प्रभावाखाली त्यांची बदली होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा-