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पावसाळी अधिवेशन 2026: 'शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा': विरोधकांचं विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा म्हणत विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पहिल्याच दिवशी पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. त्यांच्या आंदोलनाला कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जोरदार उत्तर दिलं.

Assembly Monsoon Session 2026
विरोधकांचं विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 1:22 PM IST

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मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करुन जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नाही, कर्जमुक्ती करा, यासाठी विरोधक आक्रमक झाले. मात्र त्याचा सत्ताधाऱ्यांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. सरकारच्या वतीनं कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. "महायुती सरकारनं 56 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलेली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत उभे आहोत," असा हल्लाबोल विरोधकांवर केला.

Assembly Monsoon Session 2026
विरोधकांचं विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार आंदोलन (ETV Bharat Reporter)

कर्जमाफी नसून फसवणूक आहे : "महाराष्ट्रात सरकार तर्फे करण्यात आलेली कर्जमाफी ही कर्जमाफी नसून फसवणूक आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे व्यस्त आहेत. सातबारा कोरा करू असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. मात्र प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही," असा आरोप उबाठा पक्षाचे विधान परिषद आमदार अंबादास दानवे म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानावर बहिष्कार टाकल्यानंतर आज विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. यावेळी "नको अटी नको शर्ती, आम्हाला पाहिजे कर्जमुक्ती" अशा प्रकारच्या घोषणाबाजीनं विधान भवन परिसर दणाणून गेला. यावेळी विरोधी पक्षातील आमदारांनी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा अशा प्रकारची घोषणाबाजी करत विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केलं.

उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदा दौरा करत नाहीत : प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उबाठा पक्षाचे आमदार अंबादास दानवे म्हणाले की, "महाराष्ट्रात सरकार तर्फे करण्यात आलेली कर्जमाफी ही कर्जमाफी नसून फसवणूक आहे. उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदा दौरा करत नाहीत. खासदार फुटले म्हणून उद्धव ठाकरे हा दौरा करत नाहीत. उद्धव ठाकरेंचा हा दौरा नियोजित होता."

सरकारनं आमची फसवणूक केली - रोहित पवार : शेतकऱ्यांसाठी मी अन्नत्याग आंदोलन केलं. त्यावेळी गिरीश महाजन यांनी शब्द दिला होता. मात्र पंढरपूरमध्ये दिलेला शब्द सरकारनं पाळला नाही. सरकारनं अनेक शेतकऱ्यांना फसवलं. आमचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाला आहे. कर्जमाफी योजनेमध्ये असलेल्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नाही. सरकारनं या अटी काढाव्या, अन्यथा सरकारला हे महागात पडेल. आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करू, असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी दिला.

आम्ही 56 लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली : दुसरीकडं कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी माध्यमांशी बोलताना विरोधकांवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, "56 लाख शेतकऱ्यांची आम्ही कर्जमाफी केलेली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत उभे आहोत. नक्कीच सर्व शेतकरी हे समाधानी आहेत, असं आम्ही म्हणणार नाही. मात्र जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे."

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TAGGED:

MVA PROTEST FOR FARMER LOAN WAIVER
ASSEMBLY MONSOON SESSION
पावसाळी अधिवेशन 2026
विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन
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