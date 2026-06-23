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'एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न विचारले की ते पळून जातात, सरकारचं पाप लपवण्याचं काम अध्यक्ष का करतात'-आदित्य ठाकरे

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप झाले. वाचा, सविस्तर

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आदित्य ठाकरे माध्यमांशी बोलताना (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 3:52 PM IST

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मुंबई- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या खात्यातील प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकत नाहीत, असा आरोप करत विरोधकांनी आज विधानसभेतून सभात्याग केला. हाऊसमध्ये बसून स्वतःच्या खात्याचा प्रश्नांची उत्तर देता येत नाहीत. खात्यांचं वाटप करता येत नाही, असा आरोप यावेळी विरोधकांनी केला.

आदित्य ठाकरे म्हणाले," एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न विचारले की ते पळून जातात. त्यांना राजकारण करण्यास वेळ आहे. इतर गोष्टी फोडाफोडी करण्यात वेळ आहे. मात्र, आमच्या प्रश्नांची उत्तर देता येत नाहीत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे खोटं बोलत आहेत. एखाद्या सरकारचं पाप लपवण्याचं काम अध्यक्ष का करत आहेत?"


दुसरीकडे बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की," वीस आमदार असलेल्या आमच्याकडे स्वतःच कार्यालय नाही. आमच्यावर सत्ताधारी पक्ष मुद्दामहून अन्याय करत आहे. जनसुराज्य पक्षाचे दोन आमदार असताना त्यांना कार्यालय आहे. मात्र, आम्हाला कार्यालय नाही. सरकारला असं वागताना लाज वाटली पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मान-सन्मान राखला पाहिजे. मात्र, अध्यक्षांकडून त्या प्रकारचा मानसन्मान आम्हाला मिळत नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळाची परंपरा मोडीत काढण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे".

दुसरीकडे याविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली. विरोधकांचे मानसिक संतुलन बिघडण्याची टीका यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी केली. "सरकारची जबाबदारी सामूहिक असून कोणत्याही प्रकारचं उत्तर देण्यास आम्ही सक्षम आहोत. विरोधकांनी जबाबदारीनं प्रश्न मांडावेत", अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. विरोधकांकडे आता कोणतेही ठोस मुद्दे उरले नसून ते हतबल झाले आहेत, अशी टीका उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. "कोण होतास तू, काय झालास तू... अरे वेड्या, असा वाया गेलास तू", अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर केली.

सभागृहात काय घडलं? आदित्य ठाकरेंनी सभागृहात आक्रमक पवित्रा घेतला. "जी खाती रडून घेतली, त्या खात्याबाबत उत्तर द्यावं. एकनाथ शिंदे उत्तर द्यायला घाबरतात. मंत्र्यांना उत्तर देता येत नसेल तर तसं लिहून द्यावं", असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. आमच्या सरकारमध्ये कुठल्याही मंत्र्यांनी पळ काढला नाही. जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलली नाही. ⁠जी खाती रडून घेतली त्याबाबत उत्तर द्यायला हवीत", असे म्हणत आदित्य ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंवर जोरदार हल्लाबोल केला.

सोमवारी शिवसेना यूबीटीच्या 6 खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर दोन्ही पक्षांमधील आरोप-प्रत्यारोप वाढले आहेत. त्याचे प्रतिबिंब पावसाळी अधिवेशनातदेखील पाहायला मिळत आहेत.

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TAGGED:

EKNATH SHINDE VS ADITYA THACKERAY
विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन
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