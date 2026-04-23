खरातनंतर नाशिकमध्ये आणखी एका भोंदूबाबाचा कारनामा उजेडात; मदत करणाऱ्यांना सहआरोपी करण्याची अंनिसची मागणी

महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात भोंदूबाबा महेशगिरी महाराजवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी अंनिसनं आणखी पीडिता असण्याची शक्यता व्यक्त केली.

भोंदूबाबा महेश गिरी (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 2:08 PM IST

Updated : April 23, 2026 at 2:36 PM IST

नाशिक- बिघडलेले नातेसंबंध दूर करण्याच्या बहाण्यानं नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील खडक गावातील भोंदूबाबा महेशगिरी महाराजानं महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. त्याच्या विरोधात निफाड पोलीस ठाण्यात बलात्कार आणि जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत बुधवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. भोंदूबाबा अशोक खरात पाठोपाठ आणखी भोंदूबाबाचा कारनामा समोर आल्यानं खळबळ उडाली आहे.



घरगुती समस्यांमुळे उद्भवलेले ताणतणाव, बिघडलेले नातेसबंध अशा काही गंभीर समस्यांनी त्रस्त झालेल्या आई-वडिलांनी त्यांच्या विवाहित मुलीला धरणगाव (खडक ता. निफाड, नाशिक) येथील महेश गिरी या भोंदूच्या तथाकथित प्रतिगाणगापूर मठामध्ये नेले. तिथे या भोंदूबाबा महेशगिरीनं तिच्या आई-वडिलांना सांगितलं की तिला बाहेरची बाधा झाली आहे. तिचं पाप धुण्यासाठी तिला तेथील पापनाशक कुंडात अंघोळ घालण्यात आली. त्यानंतर त्याठिकाणी असलेल्या उंबराच्या झाडाला ओल्या वस्त्रानिशी सात फेऱ्या मारण्यास सांगितलं. त्यानंतर काही दिवसांनी या भोंदूबाबानं विवाहित महिलेच्या व्हाट्सअपवर तिला लज्जा उत्पन्न होईल, अशा प्रकारचे मेसेज टाकायला सुरुवात केल्याचं पोलीस तक्रारीत म्हटलं आहे.

पोलीस तक्रारीत काय म्हटलं आहे?- भोंदूबाबा महेशगिरीनं पीडितेच्या पालकांना सांगितलं की, दैवी विधी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी तिला एकांतात न्यावं लागेल. त्याप्रमाणे पालकांनी भोंदूबाबाच्या आदेशानुसार मुलीला नाशिकमध्ये पाठवलं. भोंदूबाबानं तिला त्याच्या चारचाकीनं नाशिक त्रंबक रोडवरील एका लॉजवर नेलं. त्याच्या गळ्यात असलेल्या रूद्राक्षाची दैवी भीती दाखवून तिचं लैंगिक शोषण केल्याचं पोलीस तक्रारीत म्हटलं आहे. पीडितनं पोलीस दिलेल्या माहितीनुसार तिचे दोन विवाह झाले आहेत. तिसरा विवाह होण्यापूर्वी गुन्हा घडला आहे.

जादूटोणाविरोधी कायदा आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल- पीडितेनं गुदरलेला प्रसंग महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे, अंनिसचे राज्य सदस्य कृष्णा चांदगुडे , कोमल वर्दे आणि वकील स्वाती तेलगोटे यांना कथन केली. त्यानंतर डॉ. गोराणे यांनी घटनेचं गांभीर्य ओळखून नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांना कळविलं. मठ असलेले गाव हे लासलगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येत असल्यानं तेथे जाऊन तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक पाटील यांनी सांगितलं. त्याप्रमाणे अंनिसचे कार्यकर्ते महिला आणि तिच्या पतीसह लासलगाव पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचले. तेथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिलीप पाटील यांनी वस्तुस्थिती पडताळून आणि वरिष्ठांशी चर्चा करून भोंदूबाबा महेशगिरी काकडे याच्यावर जादूटोणाविरोधी कायदा आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. भोंदूबाबा महेशगिरीनं स्वतः मध्ये दैवी शक्ती असल्याचा दावा करून आणि भीती दाखवून अनेक महिला-तरुणींचे लैंगिक शोषण केल्याची शक्यता अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

  • मदत करणाऱ्यांना सह आरोपी करा- दैवी तोडगे, मंत्र तंत्र, दैवी कर्मकांडे यांच्या माध्यमातून अंधश्रद्धाळू , अज्ञान, अगतिकता, भीती आणि लालूच दाखवून मुली आणि महिला यांचे शोषण करण्यासाठी या भोंदूबाबाला आणखी कोणी, कशाप्रकारे सहकार्य आणि मदत केली? त्यांनाही सहआरोपी करावे, अशी मागणी अंनिसचे कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.
  • भोंदूबाबा अशोक खरातला महिला अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. त्याची एसआयटीकडून चौकशी सुरू आहे. अशोक खरातच्या मालमत्तेचीदेखील ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे. खरात प्रकरणामुळे राज्यातील भोंदूबाबाच्या कारनाम्यांची चर्चा सुरू झाली आहे.

