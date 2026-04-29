महाराष्ट्राच्या ‘एआय पॉलिसी’ला मंजुरी; 1.5 लाख रोजगार, 500 कोटींच्या निधीची घोषणा

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 4:35 PM IST

मुंबई - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात महाराष्ट्रानं मोठं पाऊल टाकत राज्य मंत्रिमंडळानं बुधवारी ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणा’ला मंजुरी दिली. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात 1.5 लाख एआय आधारित रोजगारनिर्मिती, 2 लाख युवकांना प्रशिक्षण, तसंच एआय स्टार्टअप्स आणि उद्योगांना चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.



इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री आशिष शेलार यांनी ही माहिती दिली. “तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील बदल झपाट्याने होत आहेत. महाराष्ट्राने या बदलांसाठी सज्ज राहून ते आत्मसात करणे गरजेचे आहे. त्याच दृष्टीने आज महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाला मंजुरी देण्यात आली,” असं शेलार यांनी सांगितलं. या धोरणाचा मुख्य उद्देश राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे हा असून, सुमारे 1.5 लाख एआय आधारित रोजगार निर्माण करण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे. भविष्यातील कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी 2 लाख युवकांना एआय विषयातील प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.


एआय आधारित स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न निर्माण करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा व्हेंचर कॅपिटल फंड उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी 250 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहेत. याशिवाय एआय आधारित उद्योगांना यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल.



शिक्षण, रोजगार, नवोन्मेष आणि उद्योग क्षेत्रात AI चा वापर वाढवण्यासाठी विविध प्रोत्साहनपर उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये वीजदरात सवलत, वीज अनुदान आणि स्टॅम्प ड्युटीत सवलत यांचा समावेश आहे. नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ करण्यासाठी एआय आधारित एजंट्स विकसित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.



राज्यात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट रिजन विकसित केले जाणार आहेत. तसंच मराठीसह स्थानिक भाषांचा डेटाबेस विकसित करण्यासाठी निधी आणि सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात स्वतंत्र आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. स्वदेशी AI संशोधनालाही आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.


एकूणच, महाराष्ट्राचं हे AI धोरण राज्याला डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रस्थानी नेणारं ठरणार असून रोजगार, उद्योग आणि नवोन्मेषाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Ethical AI) संदर्भात स्वतंत्र आराखडा तयार करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. स्वदेशी एआय संशोधनालाही आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. एकूणच, महाराष्ट्राचं हे एआय धोरण राज्याला डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रस्थानी नेणारं ठरणार असून रोजगार, उद्योग आणि नवोन्मेषाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

