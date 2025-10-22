कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची शेतकऱ्यांना ग्वाही, म्हणाले "काळजी करू नका, लवकरच गोड बातमी मिळेल"
इंदापूरमध्ये यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत अवजारे वाटप करण्यात आलं. यावेळी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कांदा दर, पंचनामे, कर्जमाफीवर दिलासा देत शेतकऱ्यांना लवकरच गोड बातमीचं आश्वासन दिलं.
Published : October 22, 2025 at 4:55 PM IST
बारामती : इंदापूरमध्ये बुधवारी राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर आणि शेती अवजारे वाटपाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात मंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. कांदा दर, अतिवृष्टी, पंचनामे, कर्जमाफी अशा सर्व विषयांवर बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला देत सांगितलं की "हे सरकार शेतकऱ्यांचं हित जाणणारं सरकार आहे. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, लवकरच गोड बातमी मिळेल."
शेतात आधुनिक साधनांचा वापर गरजेचा : "राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण योजना सुरू केली आहे. ट्रॅक्टर आणि इतर अवजारांना अनुदान दिलं जात आहे. या योजनांचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. आता शेतीत नवनवीन वाण वापरून प्रयोगशील पद्धतीनं शेती केली, तर कमी मजुरीत जास्त उत्पादन घेता येईल. इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रयोगशील शेतीचा आदर्श निर्माण करावा. यांत्रिक अवजारांचा वापर केल्यानं उत्पादनात आणि गुणवत्तेत मोठी वाढ होते," असं मंत्री भरणे कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.
दिल्लीत जाऊन चर्चा करणार : "हा विषय पणनमंत्र्यांचा असला तरी मंत्रिमंडळातील सगळ्यांची जबाबदारी आहे. मंत्री जयकुमार रावल हे स्वतः केंद्रीय मंत्र्यांशी बोलत आहेत. दिवाळी झाल्यानंतर आम्ही दोघे मिळून दिल्लीला जाणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडं ठोस मागणी करणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया मंत्री भरणे यांनी कांद्याच्या दराबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
पंचनामे टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई करणार : "राज्यात जिथं अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालंय तिथल्या सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश आम्ही दिले आहेत. जर कोणी तलाठी किंवा अधिकारी टाळाटाळ करत असेल, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई होईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कोणाचा पंचनामा राहिला असेल तर त्यांनी थेट कळवावं. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे," अशी प्रतिक्रिया भरणे यांनी दिली.
नवीन आमदारांना पाच कोटी निधी देण्याचा योग्य निर्णय : "हा निर्णय योग्य आहे. मी जुना आमदार आहे. मला आधीच मोठा निधी मिळाला आहे. नवीन आमदारांना काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, हा त्यांचा हक्क आहे. आम्ही मागच्यावर्षी एवढी कामं मंजूर केली आहेत की पुढील पाच वर्षे उद्घाटनं केली तरी दिवस कमी पडतील," असं म्हणत नवीन आमदारांना पाच कोटी देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत मंत्री भरणे यांनी केलं.
कर्जमाफीचा निर्णय होणार योग्यवेळी : "शेतकरी हा आपला जीव आहे. आम्ही पण शेतकऱ्यांची लेकरं आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत आहेत. योग्यवेळ आली की योग्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकऱ्यांनी धीर धरावा. जसं आपण अनेक योजना वेळ येताच जाहीर केल्या तसं शेतकऱ्यांसाठीही योग्यवेळी गोड बातमी मिळेल," असं मंत्री भरणे यांनी सांगितलं.
अजित पवार यांच्याबद्दल गैरसमज : "हा पूर्णपणे गैरसमज आहे. नगर भेटीनंतर दादांची प्रकृती बिघडली होती. रात्री 12:30 वाजता त्यांनी स्वतः मला फोन करून सांगितलं की तब्येत ठीक नाही, उद्याचे कार्यक्रम तू अटेंड कर. मी स्वतः सर्व कार्यक्रमांना उपस्थित राहिलो. दादा आजारी असल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध : "हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करत आहे. लवकरच शेतकऱ्यांसाठी गोड बातमी मिळेल," असं कृषी मंत्र्यांनी सांगितल्यामुळं इंदापूर आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना आशेचा किरण मिळाला आहे. दिवाळीनंतर राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा :