कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचं शेतकऱ्यांना मदतीचं आश्वासन; म्हणाले "पंचनामे थोडे उशिरा, पण मदत नक्की"

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकर मदतीचं आश्वासन दिलं. तसंच आगामी निवडणुकांमध्ये महायुती म्हणून एकत्र लढण्याचे संकेत दिले.

प्रतिक्रिया देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 6:39 PM IST

बारामती : राज्यात सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरच मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. "पंचनाम्यांना थोडा उशीर होतोय, हे खरं आहे. पण यंत्रणा कुठंही कमी पडलेली नाही. नुकसान भरपाईचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री भरणे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं प्रक्रियेवर लक्ष : "एनडीआरएफचा नियम दोन हेक्टरचा होता तो आता तीन हेक्टरचा केला आहे. त्यामुळं दुसऱ्यांदा पंचनामे करायला लागले. माहिती संकलनाचं काम सुरू आहे आणि त्यासाठी थोडा वेळ लागत आहे. केंद्र सरकारला नुकसान भरपाईची अचूक माहिती देण्यासाठी प्रक्रिया काटेकोरपणे केली जाते. त्यामुळं थोडा उशीर होत आहे. मात्र मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचं या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईनं लक्ष आहे," अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

हवामान बदलाचा परिणाम : "आता एकाच दिवशी वर्षभराच्या सरासरीएवढा पाऊस पडतोय. त्यामुळं नद्या-नाले तुडुंब भरत आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. हा हवामान बदलाचा परिणाम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं पीक सुरक्षित राहावं, यासाठी शासनाकडून नवीन योजना आखल्या जाणार आहेत," अशी माहिती कृषी मंत्री भरणे यांनी दिली.

कर्जमाफीबाबत योग्यवेळी निर्णय होईल : "शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. त्याला उभं करण्याची गरज आहे. कर्जमाफीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतील," असं म्हणत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बच्चू कडू यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली.

आरक्षण कायदेशीर विषय : "आरक्षण हा कायदेशीर विषय आहे. कायद्याची बाजू तपासून योग्य तेच निर्णय घेतले जातील. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यावर योग्य ती दिशा ठरवतील," असं म्हणत मंत्री भरणे यांनी वंजारी समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया दिली.

आम्ही एकत्र निवडणुका लढणार : "जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका आम्ही महायुती म्हणून लढणार आहोत. मात्र ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसारख्या ठिकाणी स्थानिक नेत्यांचे मत विचारात घेऊन वेगळ्या लढतीचा विचार केला जाऊ शकतो. बर्‍याच ठिकाणी तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते ताकदवान आहेत. अशावेळी मैत्रीपूर्वक लढत होईल. मात्र वरच्या निवडणुकांसाठी सर्वजण पुन्हा महायुती म्हणून एकत्र येतील," असं मंत्री भरणे यांनी सांगितलं.

