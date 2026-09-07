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सियाचिनच्या बर्फात उमललं बहीण भावाचं नातं : श्रीरामपूरच्या बहिणींनी बांधली 150 जवानांना राखी

कौशल्या प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा पूजा चव्हाण यांच्या पुढाकारानं चार बहिणींनी सियाचिनमध्ये जाऊन जवानांसोबत रक्षाबंधन साजरं केलं. या बहिणींनी बेसकॅम्पवर जात राखी बांधल्यानं जवान भारावून गेले.

Rakhi Festival At Siachen Base Camp
श्रीरामपूरच्या बहिणींनी बांधली 150 जवानांना राखी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 1:22 PM IST

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शिर्डी : देशाच्या सीमेवर कर्तव्य बजावताना कुटुंबापासून दूर असलेल्या जवानांना रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणीच्या मायेची अनोखी अनुभूती आली. श्रीरामपूरच्या चार बहिणींनी सियाचिनच्या बर्फात जात सैन्य तळावरील 150 जवानांना राखी बांधली. कौशल्या प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा पूजा चव्हाण यांच्या पुढाकारातून या महिलांनी सियाचिन बेस कॅम्प गाठून जवानांना राखी बांधल्यानं जवानांनीही या बहिणींच्या राखीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

Rakhi Festival At Siachen Base Camp
राखी बांधताना महिला (ETV Bharat)

अतिशय प्रतिकूल बर्फाच्छादित भागात जाऊन बांधली राखी : सियाचिनसारख्या अतिशय प्रतिकूल आणि बर्फाच्छादित भागात पोहोचणं हे मोठं आव्हान होतं. तरीही या महिलांनी धैर्यानं हा प्रवास पूर्ण केला. पूजा चव्हाण यांच्यासोबत पुण्यातील निवृत्त शिक्षिका सुनिता घोगरे, कल्याणच्या निवृत्त शिक्षिका वंदना मगर आणि श्रीरामपूरच्या रेखा कांबळे या मोहिमेत सहभागी झाल्या. या चौघींनी प्रवासाचा संपूर्ण खर्च स्वतः केला. श्रीरामपूर, पुणे आणि लेह असा प्रवास करत त्यांनी सियाचिन बेस कॅम्पसह 'चांग ला पास' आणि 'हॉल ऑफ फेम लाही' भेट दिली. बर्फवृष्टी, गोठवणारं तापमान आणि दुर्गम परिस्थितीचा सामना करत त्यांनी जवानांपर्यंत पोहोचून रक्षाबंधन साजरं केलं.

Rakhi Festival At Siachen Base Camp
श्रीरामपूरच्या बहिणींनी बांधली 150 जवानांना राखी (ETV Bharat)

जवानांसाठी ठरला भावनिक प्रसंग : राखी बांधण्याचा प्रसंग अनेक जवानांसाठी भावनिक ठरला. घरापासून हजारो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सैनिकांना आपल्या बहिणीची आठवण येत असतानाच अनोळखी भगिनींनी प्रेमानं राखी बांधल्यानं त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. एका जवानानं या महिलांचे आभार मानताना, इतक्या दूरवरून आलेल्या बहिणींमुळे स्वतःचीच बहीण भेटल्यासारखं वाटत असल्याचं सांगितलं. चार दिवसांच्या मुक्कामात सुमारे 150 जवानांना राख्या बांधण्यात आल्या. जवानांसोबतच तेथील अधिकारी, आचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनीही या उपक्रमाचं कौतुक केलं. यावेळी जवानांना शिर्डीच्या साईबाबांचा प्रसाद आणि पेढे देण्यात आले. या मोहिमेसाठी आवश्यक परवानग्या आणि सहकार्य मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी मदत केली. सियाचिनच्या कडाक्याच्या थंडीत राखीच्या धाग्यानं निर्माण केलेली आपुलकी जवानांसाठी भावनिक आणि अविस्मरणीय ठरली. देशरक्षणासाठी सीमेवर उभ्या असलेल्या सैनिकांच्या त्यागाला सलाम करणारा हा उपक्रम ठरला.

Rakhi Festival At Siachen Base Camp
श्रीरामपूरच्या बहिणींनी बांधली 150 जवानांना राखी (ETV Bharat)

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TAGGED:

MAHARASHTRA 4 WOMEN TIED RAKHI
150 INDIAN ARMY SOLDIERS AT SIACHEN
बहिणींनी बांधली 150 जवानांना राखी
सियाचिनमधील जवानांसोबत रक्षाबंधन
RAKHI FESTIVAL AT SIACHEN BASE CAMP

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