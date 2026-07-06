म्यानमारमध्ये नोकरीकरिता गेलेल्या 25 तरुणांवर सायबर गुन्हेगार होण्याची आली वेळ; सुटकेकरिता सरकारकडून प्रयत्न सुरू
म्यानमारमध्ये डाटा एन्ट्रीसाठी गेलेल्या राज्यातील 25 तरुणांना सायगर गुन्हेगारांनी बेकायदेशीर कामे करण्यासाठी प्रवृत्त केलं आहे. या तरुणांनी सुटकेसाठी राज्य सरकारकडे मदत मागितली आहे.
Published : July 6, 2026 at 4:01 PM IST
नाशिक- सोशल मीडियात जाहिरात पाहून विदेशात नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहात असाल तर आताच सावध व्हा. कारण, महाराष्ट्रातील सुमारे 25 जण म्यानमारमध्ये नोकरीसाठी गेल्यानंतर अडकून पडले आहेत. त्यामधील एका तरुणानं आपबिती सांगत सुटकेसाठी मदत मागितली आहे. त्याच्यासह इतर तरुणांच्या सुटकेसाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
नोकरीच्या आमिषानं थायलंडला गेलेल्या नाशिकच्या आठ तरुणांना थायलंड-म्यानमार सीमेवरील गोल्डन ट्रँगल भागात कोंडून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या तरुणांकडून 18 ते 20 तास ऑनलाईन फसवणुकीचे कामे करण्यास भाग पाडले जात आहे. काम करण्यास नकार दिल्यास मारहाण केली जात आहे. या तरुणांची सुटका करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
फेसबुकवरील आकर्षक नोकरीच्या जाहिरातींना बळी पडून काही तरुण थायलंडमध्ये गेल्यानंतर त्यांना म्यानमार सीमेवरील भागात नेऊन बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यात नाशिकमधील 8 जणांसह महाराष्ट्रातील 25 हून अधिक तरुणांची फसवणूक झाली आहे. त्या ठिकाणी देशभरातील 400 हून अधिक तरुण अडकल्याची माहिती आहे. या तरुणांकडून दररोज 18 ते 20 तास ऑनलाइन फसवणुकीचे काम करून घेताना अमानुष छळ केला जात आहे. तसेच जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी प्रशासनाला दिली आहे.
नाशिकच्या तरुणाची आपबिती- थायलंडमध्ये अडकलेल्या नाशिकच्या तरुणानं आपबिती सांगितली. त्यानं म्हटलं. "मी नाशिकमध्ये बीपीओ कंपनीत डेटा एन्ट्रीचे काम करत होतो. महिन्याला वीस हजार पगार होता. घरची परिस्थिती जेमतेम असल्यानं चांगल्या नोकरीच्या शोधात होतो. सोशल मीडियावर मला जाहिरात दिसली. बँकॉकला डेटा एन्ट्रीच्या कामासाठी तब्बल 70 हजार रुपये पगार मिळणार होता. माझ्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी होती. एजंटच्या माध्यमातून इंटरव्यू झाला. काही दिवसातच कंपनीनं मला बँकॉकचे विमान तिकीट पाठवले. दोन-तीन वर्ष काम करून पैसे कमवू आणि कुटुंबाची परिस्थिती सुधारू, हे स्वप्न पाहत जवळपास 25 हजार रुपये घेऊन बँकॉकला पोहोचलो. विमानतळाबाहेर येताच कंपनीच्या गाडीत बसलो. त्यांनी माझ्या डोक्याला बंदूक लावली".
पुढे तरुणानं सांगितलं की," आठ तास प्रवास करून सहा गाड्या बदलत मला थायलंड- म्यानमार सीमेवरील जंगलात गेले. हे ठिकाण चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. तेथे त्यांचे स्वतःचे खासगी सैन्यदल आहे. प्रत्येकाकडे मशीन गन, एके 47 सारखी शस्त्र आहेत. या ठिकाणी आमचे लोकेशन ट्रॅक करणं अशक्य आहे. तेथे मला चिनी भाषेतील करारावर सही करण्यास भाग पडले. सुरुवातीला ट्रेनिंग दिलीनंतर आणि हनी ट्रॅप, सायबर फ्रॉडसारखी काळी कामे करायला लावली. आम्ही रोज 18 ते 20 तास फक्त सायबर गुन्ह्याची कामे करतो.आम्हाला महिन्याला तीन लाख अमेरिकन डॉलर्स कमवून देण्याचे टार्गेट दिलं आहे. टार्गेट पूर्ण झालं नाही किंवा काम करण्यास नकार दिला तर मारहाण केली जाते. काळोख्या खोलीत सात दिवस अमानुष मारहाण केली जाते. इलेक्ट्रिक शॉक दिले जातात", अशी माहिती नाशिकच्या पीडित तरुणानं दिली आहे.
त्या मुलांना दिवसातून एकदा मोठ्या मुश्किलीतून जेवण दिलं जातं. हे आठही मुलं आणि त्यांचे कुटुंब माझ्या संपर्कात आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली आहे. त्यांनीदेखील हा विषय गांभीर्यानं घेत तरुणांची लवकरात-लवकर सुटका करू, असं आश्वासन दिलं आहे- भाजपाचे नगरसेवक प्रशांत दिवे
तरुणांची सुटका करण्याचे प्रयत्न सुरू- या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मंत्री गिरीश महाजन यांनी तातडीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली. महाराष्ट्रातील अनेक तरुण परदेशात अडकले आहेत. त्यांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या विषयाचं गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला तातडीनं आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाशी आणि भारतीय दूतावास, बँकॉक यांच्याशी तातडीनं समन्वय साधून अडकलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांची सुरक्षित सुटका करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
"राज्य सरकार या प्रकरणावर सातत्यानं लक्ष ठेवून आहे. केंद्र सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय,भारतीय दूतावास आणि संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून अडकलेल्या प्रत्येक तरुणाची सुरक्षित सुटका करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरुणांच्या कुटुंबीयांनी घाबरून न जाता शासनावर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केलं. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात नोकरीच्या आमिषानं जाणाऱ्या तरुणांनी सोशल मीडियावरील जाहिरातींवर आंधळा विश्वास न ठेवता संबंधित कंपनी, एजंट आणि रोजगार प्रक्रियेची संपूर्ण पडताळणी करूनच निर्णय घ्यावा", मंत्री गिरीश महाजन यांनी सल्ला दिला आहे.
थायलंडमधून सायबर गुन्हे करणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला झाली होती अटक- उल्लेखनीय बाब म्हणजे थायलंडमधील सायबर गुन्हेगारांचे महाराष्ट्र कनेक्शन यापूर्वीदेखील समोर आलं आहे. गेल्या महिन्यात पिंपरी-चिंचवड सायबर विभागाच्या पोलिसांनी दुबई आणि थायलंडमधून सायबर फसवणुकीचं जाळं चालवणाऱ्या मुख्य सूत्रधार असलेल्या सौरभ उर्फ गणेश बाळासो काळे याला अटक केली आहे. इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटीस आणि लुकआऊट सर्कुलरच्या मदतीनं त्याला थायलंडमधील बँकॉक विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर त्याला भारतात आणून मुंबई विमानतळावर पिंपरी-चिंचवड सायबर पोलिसांच्या पथकानं अटक केली.
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