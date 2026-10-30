महाराष्ट्राला मिळणार पहिली 'स्लीपर वंदे भारत'; जाणून घ्या नवीन मुंबई- बंगळुरू रेल्वेची वैशिष्ट्ये
भारतीय रेल्वेनं 'वंदे भारत' स्लीपर ट्रेन मुंबई ते बंगळुरू दरम्यानही सुरू केली आहे. जाणून घ्या, स्लीपर वंदे भारतची वैशिष्ट्ये
Published : October 30, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 1:05 PM IST
मुंबई : भारतीय रेल्वेनं 'वंदे भारत' स्लीपर ट्रेन मुंबई ते बंगळुरू दरम्यानही सुरू केलीय. त्यामुळे मुंबई ते बंगळुरूचा प्रवास अधिक आरामदायी होणार आहे. 823 बर्थ, एसीच्या तीन श्रेणी आणि आधुनिक सुरक्षा सुविधांनी नवी 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' सुसज्ज असेल.
कशी आहे नवी स्लीपर 'वंदे भारत' - लांब पल्ल्याचा रेल्वे प्रवास अधिक आरामदायी आणि सोयीस्कर करण्यासाठी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार करण्यात आलीय. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या ट्रेनमध्ये प्रवाशांना फर्स्ट एसी, सेकंड एसी आणि थर्ड एसी अशा तीन श्रेणींमध्ये प्रवास करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. प्रस्तावित मुंबई-बंगळुरू वंदे भारत स्लीपर सेवेबाबतही प्रवाशांमध्ये उत्सुकता वाढलीय. वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेसची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत करण्यात आली आहे. 16 डब्यांची ही वातानुकूलित ट्रेन विशेषतः लांब पल्ल्याचा रात्रीचा प्रवास लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलीय. या ट्रेनचा चाचणीतील वेग ताशी 180 किलोमीटर, तर प्रस्तावित परिचालन वेग ताशी 160 किलोमीटर इतका आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासोबतच प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा उद्देश आहे.
27651/52 Mumbai - Bangalore Vande Bharat Express. Perfect overnight train between Mumbai/Pune and Bengalore. Agressive TT. 🔥 https://t.co/6fAggsa4av— Solapur Rail Users (@SolapurRailway) October 28, 2026
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये एकूण 823 बर्थची व्यवस्था असेल.
- यामध्ये फर्स्ट एसीमध्ये 24, सेकंड एसीमध्ये 188 आणि थर्ड एसीमध्ये 611 बर्थचा समावेश आहे.
- प्रवाशांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार प्रवासाची श्रेणी निवडता येणार आहे.
- रात्रीचा प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी ट्रेनमध्ये 52 व्हॅक्यूम टॉयलेट, सीलबंद गँगवे आणि मिनी-पँट्री यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
- या व्यवस्थांमुळे प्रवाशांना अधिक चांगली स्वच्छता, आराम आणि डब्यांमध्ये सहजपणे ये-जा करण्याची सुविधा मिळण्याचा उद्देश आहे.
- प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत या ट्रेनमध्ये स्वदेशी ‘कवच’ रेल्वे सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीव्ही निगराणी आणि आग विझवण्याची यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली आहे.
- अपघाताच्या वेळी सुरक्षितता आणि अग्निसुरक्षेशी संबंधित निर्धारित मानकांनुसार सुविधाही देण्यात आल्या आहेत.
- ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी ट्रेनमध्ये रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे ब्रेक लावताना निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेचा पुनर्वापर करता येतो. परिणामी, ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होते.
मुंबई-बंगळुरू मार्गावरील प्रवाशांसाठी फायदेशीर - मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) ते बंगळुरूतील सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल (SMVT) या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबई आणि बंगळुरू या शहरांदरम्यान नोकरी, व्यवसाय आणि इतर कारणांसाठी मोठ्या संख्येने प्रवासी ये-जा करतात. त्यामुळे आधुनिक स्लीपर ट्रेन सुरू झाल्यास प्रवाशांना रात्रीच्या वेळी आरामदायी रेल्वे प्रवासाचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. आधुनिक सुविधा, अधिक चांगली सुरक्षा व्यवस्था आणि आरामदायी बर्थ यांसह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ही लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासाला नवे स्वरूप देण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. ही ट्रेन सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांना पारंपरिक लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांसोबतच आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असलेला आणखी एक पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
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