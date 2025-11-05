ETV Bharat / state

एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यासाठी महारेलकडून 78 मेगाब्लॉकची मागणी; मजूर, अभियंते आणि यंत्रसामग्री सज्ज

रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करून या ब्लॉकदरम्यान उपनगरीय लोकल आणि एक्सप्रेस गाड्यांची वाहतूक शक्य तितकी सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं रेल्वेनं म्हटलं आहे.

Elphinstone Bridge
एल्फिन्स्टन पूल (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : परळ-प्रभादेवीदरम्यान असलेला ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन रोड ओव्हरब्रिज आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. महारेलकडून पूल पाडण्यासाठी सुरुवातीला 72 ब्लॉक मागविण्यात आले होते. मात्र, आता आणखी सहा ब्लॉकची मागणी केली असून, एकूण ब्लॉकसंख्या 78 वर गेली आहे. रेल्वे प्रशासनानं ही मागणी लक्षात घेऊन ब्लॉक वेळापत्रक पुनःनिर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पुलाच्या तोडकामासाठी सुरुवातीला 8 तासांचे 72 मेगाब्लॉक महारेलकडून मागण्यात आले होते. मात्र, रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे थांबविणं शक्य नसल्यानं कमी वेळेचे आणि अधिक संख्येचे ब्लॉक घेऊन रात्रीच्या वेळी काम करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

वाहतूक शक्य तितकी सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू : प्रत्येक ब्लॉक सुमारे चार तासांचा असणार आहे. त्यामुळं आता ब्लॉकची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीचा विचार करून या ब्लॉकदरम्यान उपनगरीय लोकल आणि एक्सप्रेस गाड्यांची वाहतूक शक्य तितकी सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं रेल्वेनं म्हटलं आहे. एल्फिन्स्टन पूल वाहन वाहतुकीसाठी 12 सप्टेंबर २०२५ रोजी बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यात आली. आतापर्यंत या पुलाच्या दोन्ही बाजूचे जोड रस्ते महारेल प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले असून, आता त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणजे रेल्वे ट्रॅकवरील 132 मीटर लांबीचा मुख्य भाग, ज्यावरून वाहनांची वाहतूक होते, तो पाडण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या टप्प्यासाठीच 78 ब्लॉकची गरज असल्याचं महारेलचं म्हणणं आहे.

मजूर, अभियंते आणि यंत्रसामग्री सज्ज : महारेल प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, "लवकरच मध्ये आणि पश्चिम रेल्वेला जोडणाऱ्या ट्रॅकवरील पुलाच्या भागाचे तोडकाम सुरू केले जाणार असून, या कामासाठी मजूर, अभियंते आणि यंत्रसामग्री सज्ज असून, रात्रीच्या वेळेत काम सुरू केले जाईल. सुरुवातीला पुलाच्या पूर्वेकडील भागावर म्हणजे मध्य रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्रातील काम सुरू होईल, त्यानंतर पश्चिमेकडील कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. पश्चिम रेल्वेकडून अद्याप लिखित परवानगी प्राप्त झालेली नाही," अशी माहिती महारेल अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

बहुतांश कामं रात्रीच्या वेळी : या कामासाठी 800 मेट्रिक टन वजन उचलणाऱ्या दोन प्रचंड क्रेन तैनात करण्यात येत असून, एप्रोच रोडचा मलबा हटवल्यानंतर या क्रेनच्या सहाय्याने पुलावरील लोखंडी गर्डर आणि जड संरचना सुरक्षितपणे उतरवली जाणार आहे. या क्रेन आधीच जागेवर पोहोचल्या असून, या पाडकामासाठी घेतले जाणारे ब्लॉक साधारण चार तासांचे असतील आणि बहुतांश कामं रात्रीच्या वेळीच केली जातील. ब्लॉक वेळापत्रक आणि लोकल गाड्यांतील बदलांची अचूक घोषणा मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडून पुढील काही दिवसांत केली जाणार आहे. रेल्वे वाहतूक बाधित होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यावर भर दिला जात असल्याचं महारेलकडून सांगण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :

  1. बिल्डिंगमधील रहिवासी आता जमिनीचे वैयक्तिक हिस्सेदार होणार; महसूल विभाग नवा नियम आणण्याच्या तयारीत
  2. भाई, दादांना सरळ केल्यानंतर नाशिक पोलिसांची अवैध सावकारीविरुद्ध धडक मोहीम, सामान्य नागरिकांना लुटणाऱ्या सावकारांना बेड्या
  3. मुंबईत प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्रांचा वापर करून 280 अतिक्रमणांवर बुलडोझर; कांदळवनांवर उभारली होती घरं

TAGGED:

एल्फिन्स्टन पूल
मुंबई
प्रभादेवी
महारेल
ELPHINSTONE BRIDGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.