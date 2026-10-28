महापरिनिर्वाण दिनासाठी मुंबई सज्ज; चैत्यभूमीवरील व्यवस्थेसाठी 30 कोटींचा निधी; बससेवा, रेल्वेगाड्या अन् सुरक्षेवर भर
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त देशभरातून अनुयायी मुंबईत येत असल्याने रेल्वे स्थानकं, शिवाजी पार्क आणि चैत्यभूमी परिसरात मोठी गर्दी होते.
Published : October 28, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ७० व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 6 डिसेंबर रोजी चैत्यभूमीवर अभिवादनासाठी लाखो अनुयायी मुंबईत येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गर्दीचं नियोजन, वाहतूक, आरोग्य सुविधा आणि स्वच्छतेसाठी सर्व विभागांनी समन्वयानं काम करावं, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले. या व्यवस्थेसाठी सुमारे 25 ते 30 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त देशभरातून अनुयायी मुंबईत येत असल्याने रेल्वे स्थानकं, शिवाजी पार्क आणि चैत्यभूमी परिसरात मोठी गर्दी होते. अनुयायांची गैरसोय टाळण्यासाठी, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अनुचित घटना घडू नये यासाठी प्रशासनाने आधीपासून तयारी करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
सामाजिक न्याय विभागानं वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करावा. तसेच शिवाजी पार्क परिसरात पुस्तकांचे स्टॉल उभारून शासकीय योजनांची माहिती द्यावी, असंही बनसोडे यांनी सांगितलं. या व्यवस्थांसाठी मुंबई महापालिकेनं आवश्यक निधीची तरतूद करून प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि चैत्यभूमी समन्वय समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
रेल्वे, बससेवा आणि पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवणार :
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दादर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कुर्ला, वांद्रे आणि मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकांवर गर्दी नियंत्रणासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. गरजेनुसार अतिरिक्त रेल्वेगाड्या सोडणे आणि 6 डिसेंबर रोजी मेगाब्लॉक टाळण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने विचार करावा, अशी सूचना करण्यात आली. एसटी महामंडळानेही अतिरिक्त बसगाड्यांचे नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
शिवाजी पार्कसह महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढवणे, सीसीटीव्ही आणि ड्रोनच्या माध्यमातून गर्दीवर लक्ष ठेवणे तसेच वाहतुकीतील बदलांची माहिती नागरिकांना आधी देण्यावर भर देण्यात आला आहे, असे अण्णा बनसोडे यांनी सांगितलं.
आरोग्य, स्वच्छता आणि निधीची तरतूद :
5 आणि 6 डिसेंबर रोजी वैद्यकीय तपासणी, आरोग्य जनजागृती आणि रक्तदान शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तसेच 6 डिसेंबर रोजी ‘ड्राय डे’ घोषित करण्याबाबत आणि सार्वजनिक सुट्टीसंदर्भातील परिपत्रक वेळेत काढण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.