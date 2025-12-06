महामानवाला अभिवादन, दादरच्या चैत्यभूमीवर उसळला भीमसागर!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून त्यांच्या विचारांचे अनुयायी दरवर्षी दादरच्या चैत्यभूमीवर येतात. यावर्षी देखील लाखो अनुयायांची गर्दी चैत्यभूमी परिसरात पाहायला मिळत आहे.
मुंबई : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 69 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून त्यांच्या विचारांना मानणारे अनुयायी दादरच्या चैत्यभूमीवर येण्यास सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच अभिवादनाच्या रांगा लागल्या आहेत. देशभरातून येणाऱ्या अनुयायांना कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई पोलीस, होमगार्ड आणि विविध संस्थांचे स्वयंसेवक रस्त्यावर कर्तव्य बजावत आहेत.
बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी लाखोंची गर्दी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून त्यांच्या विचारांचे अनुयायी दरवर्षी दादरच्या चैत्यभूमीवर येतात. यावर्षी देखील लाखो अनुयायांची गर्दी चैत्यभूमी परिसरात पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त दादर चैत्यभूमी परिसरात तैनात करण्यात आला आहे. दरवर्षी चैत्यभूमीवर राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अभिवादनाचा शासकीय कार्यक्रम पार पडतो. सध्या या कार्यक्रमाची प्रशासकीय तयारी सुरू असल्याचं दिसून येत आहे.
मुंबई महापालिकेकडून चोख व्यवस्था : येणाऱ्या अनुयायांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामध्ये चैत्यभूमी येथे शामियाना व व्ही. आय. पी. कक्षासह नियंत्रण कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशेजारी, तोरणा प्रवेशद्वाराजवळ व सूर्यवंशी सभागृह मार्ग तसेच अन्य ठिकाणी रुग्णवाहिकेसह आरोग्यसेवा तैनात करण्यात आली आहे.
एक लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या मंडपात तात्पुरता निवारा, पिण्याच्या पाण्याची आणि टँकरची व्यवस्था, संपूर्ण परिसरात विद्युत व्यवस्था, तसेच अग्निशमन दलाच्या माध्यमातून आवश्यक विविध सेवा देण्यात आल्या आहेत. चौपाटीवर सुरक्षारक्षकांसह बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत.
चैत्यभूमी स्मारकातील आदरांजली कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण मोठ्या पडद्यांवर तसेच समाजमाध्यमांवर महानगरपालिकेच्या अधिकृत अकाउंटद्वारे करण्यात येत आहे. याशिवाय, विचारप्रवर्तक पुस्तकांसह विविध वस्तूंच्या विक्रीसाठी स्टॉल्स देखील उभारण्यात आले आहेत.
