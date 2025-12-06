ETV Bharat / state

चवदार तळ्यावर बाबासाहेबांना अभिवादन; 'शिवसृष्टीप्रमाणं महाडमध्ये भिमसृष्टी उभारणार' : मंत्री भरत गोगावले

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त महाडच्या चवदार तळ्यावर मंत्री भरत गोगावले यांनी बाबासाहेबांना अभिवादन केलं. यावेळी त्यांनी महाडमध्ये भिमसृष्टी उभारणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

Mahaparinirvan Din 2025
चवदार तळ्यावर बाबासाहेबांना अभिवादन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त राज्यभरातून बाबासाहेबांना अभिवादनासाठी अनुयायांचा महासागर उसळला आहे. महाडच्या ऐतिहासिक चवदार तळ्यावर आज भिम अनुयायांचा अभूतपूर्व जनसागर जमा झाला आहे. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनाला आज ६९ वर्ष पूर्ण होत असताना, पहाटेपासूनच हजारो अनुयायी निळे झेंडे, बाबासाहेबांच्या प्रतिमा आणि घोषणांनी परिसर दुमदुमवत चवदार तळ्याकडं रवाना झाले आहेत.


चवदार तळ्यावर प्रचंड गर्दी भावनिक वातावरण : सकाळपासूनच चवदार तळ्यावर अनुयायांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. जय भीम, जय भारतच्या घोषणा, शिस्तबद्ध मिरवणुका, महिलांचा उल्लेखनीय सहभाग, समूह-गायन आणि विचार जागरण कार्यक्रम, यामुळं संपूर्ण परिसर भिमतत्त्वांनं भारून गेला. पोलिसांनी वाहतूक आणि सुरक्षा नियंत्रणासाठी व्यापक बंदोबस्त केला होता. महाडचे चवदार तळे हे बाबासाहेबांच्या समता सत्याग्रहाचा ऐतिहासिक साक्षीदार असल्यानं, आजचा दिवस येथे अधिकच भावनिक ठरला आहे. तरुण, वृद्ध, महिला, विद्यार्थी तसेच राज्यभरातील विविध आंबेडकरी संघटना मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या आहेत. संविधान, समता आणि सामाजिक न्याय यावर आधारित अनेक उपक्रमांचं आयोजनही करण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री भरत गोगावले (ETV Bharat Reporter)


मंत्री भरत गोगावले यांची विशेष उपस्थिती : राज्याचे रोजगार हमी आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले चवदार तळ्यावर दाखल होताच अनुयायांकडून जयघोष करण्यात आला. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केलं. यावेळी त्यांनी बाबासाहेबांच्या सामाजिक क्रांती, न्याय-समता आणि बंधुता या विचारांचं महत्त्व अधोरेखित केलं. हजारो अनुयायांमध्ये एक वेगळी ऊर्जा निर्माण झाली.




महाडची ओळख जागतिक स्तरावर पोहोचावी : "महाड हे समताप्रसादक सत्याग्रहाचं ऐतिहासिक भूमीस्थान आहे. शिवसृष्टीप्रमाणंच इथं भिमसृष्टी उभारण्याचा आमचा मानस आहे. महाडची ओळख जागतिक स्तरावर पोहोचावी, अभ्यासक आणि पर्यटकांनी इथं येऊन इतिहास अनुभवावा, यासाठी भिमसृष्टी हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरेल." या घोषणेनंतर अनुयायांमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. चवदार तळे आणि महाडच्या विकासाला एक नवी दिशा देणारी घोषणा मानली जात आहे.


आजचा दिवस इतिहासाचा पुनर्जन्म : चवदार तळ्यावर उसळलेल्या प्रचंड गर्दीनं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की बाबासाहेबांची समता, स्वाभिमान आणि मानवाधिकाराची लढाई आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहे. यामुळं महाड पुन्हा एकदा इतिहासाच्या दैदिप्यमान क्षणाचा साक्षीदार ठरला.


"महाडमध्ये भिमसृष्टी" : महाडच्या चवदार तळ्यावर आज बाबासाहेबांच्या स्मृतिदिनानिमित्त प्रचंड अनुयायी एकत्र येत आदर, विचार आणि संघर्षाची आठवण जपली. मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीनं कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. त्यांच्या "महाडमध्ये भिमसृष्टी" उभारण्याच्या घोषणेनं महाडच्या विकासाला एक नवं, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिमाण मिळणार असल्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.


हेही वाचा -

  1. 'पुढच्या महापरिनिर्वाण दिनापूर्वी इंदू मिल स्मारक पूर्ण करण्याचा प्रयत्न'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन
  2. महामानवाला अभिवादन, दादरच्या चैत्यभूमीवर उसळला भीमसागर!
  3. आंबेडकर जयंती विशेष : महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह समानतेचे प्रतीक

TAGGED:

भरत गोगावले
MINISTER BHARAT GOGAWALE
बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन
चवदार तळ्यावर भिमसृष्टी
MAHAPARINIRVAN DIN 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.