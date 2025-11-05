त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीला 521 पदार्थांचा महानैवेद्य!
त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात आज लाडक्या गणरायासमोर अन्नकोट साकारत 521 पदार्थांचा महानैवेद्य दाखविण्यात आला.
Published : November 5, 2025 at 6:36 PM IST
पुणे : भक्ती, परंपरा आणि उत्साह यांचा संगम घडविणारा श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती मंदिरातील अन्नकोट उत्सव यंदा त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त भव्यदिव्य पार पडला. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात आज लाडक्या गणरायासमोर अन्नकोट साकारत 521 पदार्थांचा महानैवेद्य दाखविण्यात आला. फराळाच्या तिखट - गोड पदार्थ तसंच मिठाई आणि विविध प्रकारच्या फळांची विशेष आकर्षक आरास आणि विविध रसास्वादाचे पदार्थ बाप्पाला अर्पण करण्यात आले. हे पाहण्यासाठी आज पहाटेपासूनच भाविक गर्दी करत आहे.
मंदिरात मोठी गर्दी : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीनं त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त दगडूशेठ गणपती मंदिरामध्ये अन्नकोट आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ट्रस्टचे विश्वस्त, कार्यकर्ते उपस्थित होते. हे दृश्य मोबाईल कॅमेऱ्यामध्ये कैद करण्यासाठी पुणेकरांनी मंदिरात मोठी गर्दी केली आहे. सकाळपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी उसळली आहे. याशिवाय, तोरण आणि फुले, रांगोळ्यांनी मंदिराचा परिसर आकर्षक पद्धतीनं सजविण्यात आला.
सर्व पदार्थ अन्नकोटामध्ये मांडण्यात आले : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष महेश सूर्यवंशी यांनी सांगितलं की, "त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित अन्नकोटाकरीता पदार्थ देण्याचे आवाहन ट्रस्टतर्फे भाविकांना करण्यात आले होते. त्यानुसार, तब्बल 521 हून अधिक प्रकारचे पदार्थ भाविकांकडून मंदिरात गोळा झाले. ते सर्व पदार्थ अन्नकोटामध्ये मांडण्यात आले. तसंच बळीराजावर जे संकट आले आले, ते दूर होवो आणि महाराष्ट्र व संपूर्ण भारतात सुख-शांती नांदो अशी प्रार्थना यावेळी गणरायाचरणी करण्यात आली."
