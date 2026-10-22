अकोल्यात किसान सभेचा महामुक्काम सत्याग्रह सुरू; मागण्या मान्य न झाल्यास 26 ऑक्टोबरला मुंबईकडे लाँग मार्च
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी किसान सभेनं अकोले शहरात आंदोलन सुरू केलं आहे. मागण्या मान्य न केल्यास 26 ऑक्टोबर रोजी अकोले ते मुंबई महामोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
Published : October 22, 2026 at 1:25 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली अकोले तहसील कार्यालयासमोर महामुक्काम सत्याग्रह सुरू करण्यात आला आहे. शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे.
शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अश शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील वनजमीन, गायरान जमिनींसह घरांच्या तळजमिनी त्यांच्या नावे कराव्यात, अशा अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागण्या आहेत. नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे थकीत हप्ते तातडीने अदा करावेत आणि पीक विम्याची भरपाई द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक मदत करण्याची मागणी-अखिल भारतीय आंदोलनात सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना आणि डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांचाही सहभाग आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 26 ऑक्टोबर रोजी अकोले येथून हजारो वाहनांसह मुंबईतील वर्षा बंगल्याकडे महामोर्चा काढण्याचा इशारा किसान सभेनं दिला आहे. महामुक्काम सत्याग्रहाच्या पहिल्या रात्री शेकडो शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत मंडपात मुक्काम करून आंदोलन सुरू ठेवले. दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळावी, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.
नोटीस बजावण्याऐवजी देण्याऐवजी दिलासा देण्याची मागणी- मुंबईतील वर्षा बंगल्यावर वाहनांसह धडक देण्याचा इशारा देण्यात आल्यानंतर मलबार हिल पोलीस ठाण्याच्या वतीनं डॉ. अजित नवले आणि शेतकरी नेते सदाशिव साबळे यांना नोटीस बजावण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. वर्षा बंगल्याच्या परिसरात आल्यास संभाव्य कारवाईबाबत या नोटीसमध्ये सूचना देण्यात आल्याची माहिती आंदोलनाच्या वतीनं देण्यात आली. दरम्यान, आंदोलकांना पोलिसांच्या नोटीस बजावण्याऐवजी सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका किसान सभेनं मांडली आहे.
महामोर्चा काढण्याचा किसान सभेनं दिला इशारा- दुष्काळामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यांना तातडीनं आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचं आंदोलनकर्त्यांनी म्हटलं आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे मागील दोन थकीत हप्ते दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारनं तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा 26 ऑक्टोबर रोजी अकोले ते मुंबई असा महामोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा किसान सभेनं दिला आहे. त्यामुळे, या आंदोलनाकडे राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचं लक्ष लागलं आहे.