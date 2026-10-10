महालयानिमित्त मूर्तीच्या 'चक्षूदान' सोहळ्यानं बंगाली संस्कृतीतील दुर्गा पूजेचा प्रारंभ; ठाण्याच्या कोलशेतमध्ये 37 मूर्तींना अंतिम रूप
ठाणे परिसरात दुर्गा मातेच्या मूर्तींचा पवित्र चक्षूदान सोहळा भक्तिभावानं पार पडला असून, विधीनं दुर्गा पूजेला सुरुवात झाली आहे. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे अमेय राणे यांनी.
Published : October 10, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 5:55 PM IST
मुंबई : जगातील आघाडीच्या महानगरांमध्ये गणना असलेली मुंबई आता खऱ्या अर्थानं एक परिपूर्ण 'मेट्रो सिटी' बनली आहे. मेट्रो सिटी ही केवळ अत्याधुनिक सोयीसुविधांमुळेच नाही, तर आधुनिक काळातही आपली संस्कृती जपल्यामुळे तयार होते, याला विशेष महत्त्व आहे. 21व्या शतकात मुंबईत ज्याप्रमाणे दरवर्षी गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा होतो, त्याचप्रमाणे आता मुंबईत 'दुर्गा पूजा'ही पारंपरिक आणि तितक्याच शास्त्रोक्त पद्धतीनं साजरी केली जाते. दुर्गा पूजेत महालयाच्या (महाळ) दिवशी दुर्गा मातेच्या मूर्तीचे डोळे रंगवण्याचा किंवा तयार करण्याचा अत्यंत पवित्र विधी म्हणजेच 'चक्षूदान' सोहळा पार पडतो. हा विधी प्रामुख्यानं पश्चिम बंगालच्या दुर्गा पूजेमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो; कारण या दिवसापासून अधिकृतपणे 'देवी पक्षाची' म्हणजेच दुर्गा पूजेची सुरुवात होते.
कांदिवली पूर्व येथील 'स्रिजोनी फाउंडेशन'ची दुर्गा पूजा
कांदिवली पूर्व येथील लोखंडवाला टाऊनशिपमध्ये नव्यानं स्थापन झालेल्या 'स्रिजोनी फाउंडेशन'च्या वतीनं यंदा त्यांची पहिली दुर्गा पूजा आयोजित केली जात आहे. मंडळाच्या स्थापनेचं हे पहिलंच वर्ष असल्यानं यंदा अतिभव्य स्वरूपात, सर्वसमावेशक आणि सर्वांसाठी खुली असणारी दुर्गा पूजा साजरी केली जात आहे. या मंडळानं खास पश्चिम बंगालहून महाराष्ट्रात आलेल्या कारागिरांकडून दुर्गा मातेची मूर्ती घडवून घेतली आहे. पूर्णपणे शाडूच्या मातीपासून बनलेली ही पर्यावरणपूरक मूर्ती सध्या ठाण्यातील कोलशेत परिसरात आकार घेत आहे. महालयानिमित्त या मंडळाच्या सदस्यांनी येथे हजेरी लावत 'चक्षूदान' विधी मोठ्या भक्तिभावानं पूर्ण केला. शंखनाद आणि उल्लूध्वनी करत ठाण्याच्या कोलशेत परिसरातील मूर्तीशाळेत पार पडलेल्या या सोहळ्यादरम्यान 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मंडळाचे अध्यक्ष मानस भट्टाचार्य यांनी सांगितलं, "हे मंडळाचं यंदा पहिलंच वर्ष असलं, तरी मंडळातील प्रत्येकाचा उत्साह दांडगा आहे. आज महालयापासून खऱ्या अर्थानं दुर्गा पूजेला सुरुवात होते. देवीच्या मूर्तीचे डोळे रेखाटून एकप्रकारे मूर्तीला आज जिवंत रूप दिलं जातं." तर मंडळाचे सदस्य अयानेंदू कबासी यांनी सांगितलं, "मुंबईसारख्या महानगरात गणेशोत्सव हा सर्वात मोठा सण लोक किती उत्साहात साजरा करतात, हे आम्ही पाहतो. तसाच दुर्गा पूजा हा आमच्यासाठी मोठा सण आहे. मुंबईत अनेक जाती-धर्माचे लोक एकत्र येऊन प्रत्येक सण साजरा करतात, त्याला दुर्गा पूजाही अपवाद नाही." दुसरीकडे, ठाण्याच्या कोलशेतमधील मूर्तीशाळेत पश्चिम बंगालच्या नवद्वीप (नब्बोदिप) येथून आलेल्या सुभोजित दास या मूर्तिकारानं माहिती देताना सांगितलं, सध्या त्यांच्या कारखान्यात मुंबई, ठाण्यासह आसपासच्या परिसरातील 37 मंडळांच्या दुर्गा मातेच्या मूर्ती आकार घेत आहेत.
या विधीची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि धार्मिक महत्त्व
विधीचा अर्थ 'प्राण भरणं' : मूर्ती कोणतीही असो, तिचं संपूर्ण तेज हे तिच्या डोळ्यांत सामावलेलं असतं. मूर्तिकार जेव्हा मूर्ती तयार करतो, तेव्हा सर्वात शेवटी तिचे डोळे रंगवले जातात. यामागे अशी श्रद्धा आहे की जोपर्यंत तिचे डोळे तयार होत नाहीत, तोपर्यंत मूर्ती अपूर्ण असते. महालयाच्या दिवशी देवीचे डोळे रंगवून मूर्तीमध्ये दैवी चैतन्य आणि प्राण फुंकले जातात.
डोळे रंगवण्याचा विशिष्ट क्रम : हा विधी अत्यंत नियमबद्ध पद्धतीनं पार पाडला जातो. सर्वप्रथम देवीचा त्रिनेत्र (तिसरा डोळा) रंगवला जातो. त्यानंतर डावा डोळा आणि सर्वात शेवटी उजवा डोळा रंगवला जातो. हा विधी करताना मूर्तिकार अत्यंत शुद्ध भावनेनं आणि पुरोहितांच्या उपस्थितीत 108 वेळा बीजमंत्राचा जप करतात.
पवित्र काजळाचा वापर : देवीचे डोळे रंगवण्यासाठी कोणत्याही सामान्य रंगाचा वापर केला जात नाही. यासाठी साजूक तूप लावून पेटवलेल्या बेलाच्या पानाच्या रेषेपासून बनवलेले पवित्र काजळ वापरलं जातं. बेलाच्या पानाच्या देठानंच हे काजळ देवीच्या डोळ्यांत रेखाटलं जातं.
पौराणिक आणि धार्मिक महत्त्व : पितृपक्षाची समाप्ती ही महालयाच्या दिवशीच होतं आणि मातृपक्ष म्हणजेच देवीपक्ष सुरू होतो. अशी श्रद्धा आहे की, या दिवशी चक्षूदान झाल्यानंतर देवी दुर्गा कैलास पर्वतावरून आपल्या माहेरी म्हणजेच पृथ्वीलोकावर येण्यासाठी प्रस्थान करते.
दुर्गापूजा आणि पितृपक्षाचा संगम : महालयाच्या दिवशी होणारे 'चक्षूदान' हे देवीच्या जागृत रूपाची आणि तिच्या असीम शक्तीची अनुभूती देणाऱ्या एका पवित्र आध्यात्मिक पर्वाची सुरुवात असते. म्हणूनच महालया हा दुर्गापूजेचा आणि पितृपक्षाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा संगम असलेला पवित्र दिवस आहे.
महालयाचं आध्यात्मिक महत्त्व : महालय अमावस्येच्या दिवशी पितृपक्ष संपतो. त्यामुळे याच दिवशी लोक आपल्या पूर्वजांना म्हणजेच पितरांना श्रद्धांजली वाहतात आणि त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी पिंडदान (तर्पण) करतात. महालयासोबतच 'देवी पक्ष' सुरू होतो आणि दुर्गापूजेच्या आगमनाची चाहूल लागते. पौराणिक मान्यतेनुसार, महालयाच्या दिवशी माता दुर्गा कैलासावरून आपल्या माहेरी म्हणजेच पृथ्वीवर येण्यासाठी निघते. हा दिवस आपल्याला वाईटावर चांगल्याच्या विजयाची आणि स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याची आठवण करून देतो.
ऑल इंडिया रेडिओवरील 95 वर्षांची परंपरा
या दिवशी पहाटे लोक वीरेंद्रकृष्ण भद्र यांचा प्रसिद्ध 'महिषासूर मर्दिनी' हा चंडीपाठाचा कार्यक्रम ऐकण्याची परंपरा पाळतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून आजही पहाटे 4 वाजता ऑल इंडिया रेडिओवर याचे प्रक्षेपण दरवर्षी एका प्रथेप्रमाणे केलं जातं. महालयाच्या दिवशी ऑल इंडिया रेडिओवर पहाटेचा विशेष कार्यक्रम प्रसारित करणं ही वर्ष 1931 पासून सुरू असलेली एक ऐतिहासिक परंपरा आहे. यामध्ये देवी दुर्गेच्या आगमनाची कथा, संस्कृत चंडीपाठ आणि बंगाली भक्तिगीते यांचा 90 मिनिटांचा कार्यक्रम सादर केला जातो. याचं लेखन बाणी कुमार यांनी केलं असून संगीत पंकज कुमार मल्लिक यांचं आहे. याची बंगाली आवृत्ती आकाशवाणी कोलकाता आणि एफएम रेनबो वर तसंच ऑल इंडिया रेडिओच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर थेट ऐकता येते. आजही अनेक मंडळे या दिवशी पहाटे एकत्र जमून खास या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण ऐकून पूजा करतात.
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